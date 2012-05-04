گرد و غبار در خوزستان دو برابر حدمجاز/ مردم بازهم حضوری باشکوه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در همین خصوص مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: گرد و غباری که از دیروز استان خوزستان را فرا گرفته است تا فردا ادامه می یابد.

تورج همتی اظهار کرد: براساس اعلام نظرکارشناسان این اداره گردو غبار موجود در هوای استان مخلوطی از ذرات درشت گرد و ریز گرد ، گرد و غبار است که با دستگاه های موجود امکان تشخیص دقیق میزان آلودگی مشخص نمی شود.



همتی تصریح کرد: غلظت گرد و غبار ناشی از ریز گردها در اهواز مرکز استان 270 میکرو گرم بر متر مکعب معادل دو برابر حد مجاز است.



وی افزود: گردو غبار تا صبح امروز در شهرهای اهواز 560 میکرو گرم بر متر مکعب معادل چهار برابر حد مجاز و شهرستان بهبهان 239 میکرو گرم معادل یک و نیم برابر حد مجاز بود.



با وجود این پدیده و همچنین گرمای تقریبا شدید اهواز این روزهای استان خوزستان ولی مردم برای شرکت در مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از اولین ساعت های امروز حضوری باشکوه پای صندوقهای اخذ رای دارند.



استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 نماینده دارد که تکلیف 10 نماینده در دور اول انتخابات معلوم شد و این افراد توانستند با کسب اکثریت آرای مردم حوزه انتخابیه خود به بهارستان راه یابند.