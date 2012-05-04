به گزارش خبرنگار مهر، نهاله نراقی ظهر جمعه در حاشیه یک همایش علمی در جمع خبرنگاران افزود: با ورود داروهای اماس تولید داخل کشور به بازار، قیمتها بیش از پیش به نفع بیماران و سیستم بهداشت و درمان کشور کاهش می یابد و وزارت بهداشت و درمان نیز بر همین اساس با انحصار دارو در شرکتهای خاص مخالفت میکند.
وی با اشاره به سه قلم از داروهای بیماری اماس شامل "اکتوریف"، "اکتوفرون" و "اکتووکس" که معادل ژنریک داروهای ربیف، بتافرون و اوونکس محسوب میشود، گفت: این داروها به صورت ساخت قراردادی در کشور آرژانتین به مدت یک سال تولید شد و با فراهم شدن تجهیزات لازم و راهاندازی بخش در حال احداث بیوتکنولوژی کارخانه، تمام پروسه ساخت این داروها به طور کامل در داخل کشور انجام میشود.
مدیرعامل کارخانجات داروسازی اکتوور ایران با اشاره به گران بودن هزینه داروهای خاص اظهار داشت: با توجه به اینکه هزینههای داروی بیماران خاص از جمله اماس و سرطان بیشتر از آن حد معمول است، تولیدات داخلی داروهای خاص کمک بسیاری را در تهیه و کاهش هزینه به بیماران خاص میکند.
نراقی با اشاره به سابقه فعالیت 40 ساله شرکت اکتوور و شرکت داروسازی شفا و ورود این شرکت به عرصه تولید داروهای بیوتکنولوژیک گفت: با وجود عرضه بیش از 60 نوع داروی این شرکت در بازار، متأسفانه تولید داروهایی که به بیماری اماس مربوط باشد با مشکلات زیادی همراه بوده است.
نراقی تأکید: دستاوردهای ارزشمند و قابل تقدیر در زمینه تولید داروهای بیماریهایی همچون اماس در کشور، مجوزی برای انحصاری کردن تولید این داروها و جلوگیری از ورود سایر تولیدکنندگان دارو در این حوزه نیست.
مدیرعامل کارخانجات داروسازی اکتوور ایران با بیان اینکه با توجه به درآمدهای کلان تولید داروهای بیوتکنولوژی، طرف آرژانتینی متقاعد به همکاری با شرکت ایرانی در انتقال دانش فنی شده ، افزود: اجرای طرح تولید داروهای بیوتکنولوژی با 35 درصد سرمایهگذاری خارجی در کارخانهای صد درصد ایرانی در شرایط تحریم گامی موفقیت آمیز برای صنعت دارویی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: این انتقال دانش، تکنولوژی، فرهنگ و روشهای تولید زمینه را برای انتقال دانش و تولید داروهای تازه در کشور فراهم و گام بزرگی در راستای تبدیل ایران به قطب تولید و تأمین داروهای زیستفناوری منطقه برمیدارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه از کشور آرژانتین وارد کشور میشود اما از سال آینده تمام مراحل تولید و مواد اولیه داروها به طور کامل و از اول تا انتها در کشور تولید میشود.
نراقی با بیان اینکه براساس قرداد منعقد شده با طرف آرژانتینی داروهای شرکت داروسازی اکتوور به 19 کشور منطقه صادر میشود، گفت: با توجه به نامگذاری سال تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، امیدواریم با حمایت وزارت بهداشت و درمان بتوانیم تولید داروهای بیولوژیکی دیگری را نیز انجام دهیم و داروهای تولید داخلی را به سایر کشورها صادر کنیم.
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