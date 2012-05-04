مردم اصفهان افتخاری دیگر رقم زدند

به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه در اصفهان رقابت دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی میان دو کاندیداست اما هنوز خیابان‌ها و شعب اخذ رای مملو از جمعیت است، همه جور آدم، با همه جور تیپ و قیافه آمده‌اند، همه لبخند به لب دارند.

پیرمردی قد خمیده، عصا زنان به خیل مردم می‌پیوندد، پیرزنی 80 ساله که سرم در دست دارد، نمی‌توانسته در خانه بخوابد پس از 33 سال ذره‌ای از عشق آنها کم نشده، هر روز راسخ‌تر و استوارتر می‌شوند، آدم شرمنده این مردم با غیرت می‌شود.

مردمی که ده‌ها هزار شهید تقدیم انقلاب کردند، مردمی که هزار توی نقشه‌های شوم دشمنان را نقش بر آب کردند و سالها در مقابل زور و تزویر و ترور و تهدید ایستاده‌اند، شایسته بهترین‌ها هستند.

پاره‌های تنشان را فدای انقلاب کردند و سالها پس از دفاع مقدس، مردانه برای سازندگی کشور، همه جور سختی و کمبود را تحمل کردند.

سهمشان بهترین‌هاست، منتخب‌هایشان هم باید بهترین‌ها باشند، بهترین فرزندان غیرتمند و خادم انقلاب، بهترین دوستان پاک نظام و شایسته‌ترین مدیران عرصه خدمت رسانی، مردم با حضور پر شور انتخابات اسفند را هم بیمه کردند و امروز نیز در مرحله دوم که پیش بینی می‌شد حضور کمتری به دلیل کمتر شدن تعداد نامزدها بود، داشته بودند، اما بازهم داخلی و خارجی و دوست و دشمن را غافلگیر کردند.

آری این مردم نمایندگان و مدیرانی از جنس کار و تلاش می‌خواهند، دیگر برای برخی مدیران جای کم کاری نمانده است، مردم برای نظام و انقلابشان جان می‌دهند و مدیران این آب و خاک باید همین اراده را برای مردم داشته باشند.