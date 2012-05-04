دانشمندان در جستجوی قطعات شهاب سنگ با یک کشتی هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، تلاش این گروه از دانشمندان برای یافتن شهاب سنگهایی که در کالیفرنیا پرتاب شده است، جدیدترین تلاشها برای یافتن این قطعات فرا زمینی است که از انفجار روز 22 آوریل (3 اردیبهشت) حاصل شده است.

طی دو هفته گذشته شکارچیان گنج با ازدحام در تپه های سیرا نوادا تلاش کردند که قطعاتی از شهاب سنگها را به چنگ بیاورند. این شهاب سنگها به قطعات بسیار کوچکی تقسیم شده بودند و بزرگترین آنها 19 گرم یا اندازه یک باطری سایز AA وزن داشت.

محققان ناسا و موسسه غیر انتفاعی SETI در کالفرنیا به دنبال قعطات بزرگتر بودند و روز پنجشنبه از منطقه هوایی ساکرامنتو همراه یک کشتی هوایی که مجهز به دوربین و حسگر بود برای یافتن این شهاب سنگها به آسمان رفتند.

کشتی هوایی نوعی هواگرد سبکتر از هوا است که معمولاً گازی سبک در محفظه بزرگی در این نوع هواگرد قرار دارد و همانطور که کشتی در آب شناور می‌شود این گاز باعث شناور شدن آن در هوا می‌شود.

محققان با کشتی هوایی مجهز به دوربین و حسگر در جستجوی شهاب سنگی که در کالیفرنیا سقوط کرده است

دانشمندان از آسمان زمین را برای محل شهاب سنگهای بزرگتر جستجو کردند. این جستجو ها در منطقه ای صورت گرفت که جیمز دبلیو مارشال برای نخستین بار در سال 1848 در کالیفرنیا طلا پیدا کرد. زمانی که آنها نقاط محتمل اصابت این شهاب سنگها را مشخص کردند این مناطق را با یک گروه تحقیقاتی جستجو خواهند کرد.

پیتر جنیسکنز ستاره شناس موسسه SETI پیش از این سفر گفت: قطعات کوچکی از این شهاب سنگ پیدا شده است اما باید قطعات بزرگی هم درکار باشد. ما امیدواریم که بتوانیم شهاب سنگهای بیشتری برای تحقیقات پیدا کنیم.

قطعاتی از شهاب سنگهایی که در کالیفرنیا سقوط کرده است

صبح روز 22 آوریل حدود ساعت 7:21 صبح، با سقوط یک شهاب سنگ درخشان از آسمان کالیفرنیا و نوادا، صدای شکستن دیوار صوتی در منطقه وسیعی پیچید. برآورد ها نشان می دهند که این شهاب سنگ حدود 70 کیلوگرم وزن داشته است.

پیتر جنیسکنز بلافاصله این قطعات از شهاب سنگ خرد شده 4 گرمی را، در پارکینگ پارک دولتی هنینگسن-لوتوس و با فاصله کمی از کارخانه چوب بری ساترزمیل، پیدا کرد. این دومین کشف از سقوط این شهاب سنگ بود که اکنون به نام شهاب سنگ ساترزمیل شناخته می شود؛ ساترزمیل مکانی است که به خاطر ارتباط با تب طلا در کالیفرنیا مشهور است.

شهاب سنگی که به نظر می رسد از گروه نادر CMشهاب سنگ های کندریتی کربناسئوس باشد، گروهی که از ترکیبات اورگانیک غنی و مشابه شهاب سنگ مورچیسون است.

برآوردهای ناسا نشان می دهد که انرژی آزاد شده این شهاب سنگ برابر یک سوم انرژی انفجار یک بمب اتمی بوده که در طول جنگ جهانی دوم در هیروشیما منفجر شده است.

بررسیهای اولیه این شهاب سنگ نشان می دهند که این نوع سنگ درمیان قدیمی ترین شهاب سنگها است که تاریخ آنها به 4 یا 5 میلیارد سال پیش، یعنی زمان تولد منظومه شمسی باز می گردد.