مردم دفترهای شعر حوا را پسندیدند

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «چقدر هیچ کس شبیه تو نیست» شامل شعرهای نغمه دانش آشتیانی پرفروشترین کتاب این ناشر در سه روز اول بوده است. این کتاب شامل کاریکلماتورها، طرح و شعرهای کوتاه دانش است که با تصویر همراه شده است.
همچنین کتابهای «سرودههای پس از مرگ» و «در با بی تویی» سرودههای سیدعلی کاشفی نیز در فهرست پرفروشهای حوا قرار دارند.
یک مجموعه چهار جلدی با نام «آقای من» که رضا سلیمانی آن را گردآوری کرده است نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
این مجموعه چهار جلدی شامل داستانهای خیلی کوتاه مردم است که پس از اعلام یک فراخوان در سایت سلیمانی، در اختیار وی قرار گرفتهاند و او نیز گزیدهای از آنها را در قالب کتاب به چاپ رسانده است.
همچنین کتاب «موج» با تصویرگری سوزی لی از پرفروشهای این ناشر است که برای کودکان تدوین شده است. این کتاب هیچ نوشتهای ندارد، بلکه تنها تصویر دارد که این تصاویر به نوعی یک داستان را روایت میکنند و فضایی برای بچهها فراهم شده که برای این تصاویر داستان بنویسند.
نشر حوا با بیش از یکصد عنوان کتاب در بخشهای ناشران کودک و ناشران عمومی در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.
نظر شما