حماسه 12 اسفند ماندگار شد/شور و شعور آبی؛ شکوهی که دنیا ببیند

به گزارش خبرنگار مهر، این حماسه حضور است، حماسه ای برای اثبات وفاداری و حمایت از آرمانها و اعتقادات، از نظام و انقلابی که با حضور حماسه ساز دیگران در مقاطع مختلف از جمله پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به یادگار ماند و اکنون امانت الهی دست به دست تداوم دارد.
امروز ایران رنگ آبی به خود گرفت تا صداقت و پاکی مردمانش را نسبت به انقلاب و حمایت از آرمانها و رود خروشان ملت ایران را به آسمانها گره زند، امروز انگشتان آبی هر ایرانی و هر شهروند اردبیلی مهری بود بر ابطال تمام توهمات غرب برای زیر سلطه کشیدن مردم ایران.
حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب استحکام نظام است
استاندار اردبیل در گفتگو با مهر با اشاره به حضور چشمگیر مردم در انتخابات دور دوم گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب استحکام و قدرت نظام می شود، همانگونه که تاکنون حضور ملی در تمام صحنه های کشور را در دنیا سرآمد کرده است.
سیدحسین صابری افزود: حضور حماسی و حداکثری امروز مردم در پای صندوقهای رای نشان داد که مردم به انقلاب و نظام اسلامی علاقمند هستند و برای همین به صورت چشمگیری در شعب اخذ رای حضور دارند.
وی با اشاره به دومین پیام انتخابات در کشور تاکید کرد: مردم با حضور در صحنه انتخابات نشان می دهند که از نظام و حکومت اسلامی حمایت همه جانبه ای دارند.
محمدرضا عباسی با بیان اینکه حضور در دور دوم انتخابات تکمیل کننده حضور حماسی مردم در دور اول انتخابات در روز 12 اسفند است، تصریح کرد: میزان مشارکت مردم استان اردبیل در پازل 12 اسفند 10 درصد بیشتر از میانگین کشور بود، اما یک قطعه آن هنوز تکمیل نشده و ضروری است مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین با حضور حداکثری و انتخاب هفتمین منتخب خود در مجلس نهم پازل 12 اسفند را تکمیل کنند.
وی مشارکت بیشتر مردم را برای ارتقا چهره بین المللی کشور مهم برشمرد و اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن مذاکرات گروه 5+1 مشارکت بیشتر مردم می تواند پشتیبان تصمیم گیری کشور در مسائل بین المللی باشد و به اقتدار کشور منتج شود.
این دانشجوی علوم اجتماعی با بیان اینکه بدخواهان نظام چشم انتظار حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند، افزود: حضور حداکثری مردم دوستداران نظام را خوشحال می کند و دشمنان نظام را مایوس خواهد کرد و هزینه های میلیاردی آنها تاثیر گذار نخواهد بود بنابراین مردم با احساس تکلیف و برای خنثی کردن نقشه های بدخواهان نظام در پای صندوقهای رای حاضر شده و ادای دین می کنند.
یکی از شهروندان نمینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سومین منتخب اردبیل، نیر، نمین و سرعین در اتحاد نمایندگان استان گفت: در ادوار گذشته مجلس به دلایل مختلف مجمع نمایندگان استان تشکیل نشده و مردم استان از این امر متضرر شده اند، بنابراین مردم با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب آگاهانه و اصلح می توانند استارت تشکیل مجمع نمایندگان استان را بزنند.
وی هدف خود از شرکت در انتخابات را تکلیف شهروندی خود برشمرد و تصریح کرد: در دور اول انتخابات نامزدها باید یک چهارم کل آرا را به دست اورده و پارلمان نشین شوند، اما در دور دوم اینطور نیست و نامزدها با اختلاف آرای اندک هم می توانند به مجلس راه یابند بنابراین طبق تکلیف خود در شعب اخذ رای حاضر شدم تا فرد اصلح را انتخاب کنم و از این طریق به انتخاب نماینده مردمی و کارآمد کمکی کرده باشم.
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به حضور حداکثری مردم در دور دوم انتخابات گفت: مردم با حضور حداکثری و حماسه ساز در دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حق انتخاب سیاسی خود استفاده می کنند.
حجت الاسلام محمدرضا سرداری افزود: مردم باشکوه تر از دوره های قبل در پای صندوقهای رای حاضر شده و با تعیین منتخبان از حق انتخاب خود که قانون مشخص کرده به بهترین شکل دفاع می کنند.
سرداری با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات وظیفه منتخبان را سنگین دانست و تصریح کرد: مردم با حضور حماسی و انتخاب اصلح به شکل گیری مجلس مقتدر کمک می کنند، بنابراین مجلس باید در قانونگذاری قویتر از گذشته باشد، چون موفقیت مجلس در حقیقت موفقیت مردم است.
باید تاکید کرد که حماسه حضور مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین یک ساعت مانده به پایان مهلت قانونی انتخابات همچنان چشمگیر و پرشکوه بوده و همچنان ادامه داردو هرچه به دقایق پایانی نزدیک می شویم ازدحام موج آبی و حضور حداکثری بزرگتر و پر رنگ تر به چشم می آید.
............................
گزارش: توحید مهدوی
نظر شما