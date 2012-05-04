حماسه 12 اسفند ماندگار شد/شور و شعور آبی؛ شکوهی که دنیا ببیند

به گزارش خبرنگار مهر، این حماسه حضور است، حماسه ای برای اثبات وفاداری و حمایت از آرمانها و اعتقادات، از نظام و انقلابی که با حضور حماسه ساز دیگران در مقاطع مختلف از جمله پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به یادگار ماند و اکنون امانت الهی دست به دست تداوم دارد.

امروز ایران رنگ آبی به خود گرفت تا صداقت و پاکی مردمانش را نسبت به انقلاب و حمایت از آرمانها و رود خروشان ملت ایران را به آسمانها گره زند، امروز انگشتان آبی هر ایرانی و هر شهروند اردبیلی مهری بود بر ابطال تمام توهمات غرب برای زیر سلطه کشیدن مردم ایران.

مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از ساعات اولیه شروع انتخابات دور دوم مجلس نهم شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه با حضور پر شور و شعور در شعب اخذ رای ضمن انتخاب سومین منتخب خود مشت محکمی برای دهان یاوه گویانی که با برنامه ریزیهای چند ماهه می خواستند حضور مردم را کم رنگ جلوه دهند، زدند.

استان یک میلیون و 400 هزار نفری اردبیل از مجموع پنج حوزه انتخابیه هفت کرسی در مجلس دارد که مردم با حضور حداکثری خود در دور اول انتخابات، منتخبان حوزه های انتخابیه پارس آباد، گرمی، مشگین شهر، خلخال و دو منتخب حوزه انتخابیه اردبیل را برگزیدند و تنها یک منتخب از حوزه مرکزی استان باقی مانده بود که بهانه ای برای حضور حماسی دیگر در پای صندوقهای رای شد.

سرنوشت سومین منتخب اردبیل، نیر، نمین و سرعین به دور دوم کشور شده تا مردم همزمان با 13 استان کشور روز 15 اردیبهشت با حضور در شعب اخذ رای انگشتهای سبابه خود را جوهری کنند تا تکلیف یکی از 65 نماینده مجلس نهم در دور دوم را در این حوزه انتخابیه مشخص کرده و منتخب خود را برای شرکت در تصمیم گیریهای کلان کشوری و منطقه ای به مجلس رهسپار می کنند.



حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب استحکام نظام است



استاندار اردبیل در گفتگو با مهر با اشاره به حضور چشمگیر مردم در انتخابات دور دوم گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب استحکام و قدرت نظام می شود، همانگونه که تاکنون حضور ملی در تمام صحنه های کشور را در دنیا سرآمد کرده است.



سیدحسین صابری افزود: حضور حماسی و حداکثری امروز مردم در پای صندوقهای رای نشان داد که مردم به انقلاب و نظام اسلامی علاقمند هستند و برای همین به صورت چشمگیری در شعب اخذ رای حضور دارند.

وی این حضور چشمگیر را حاوی دو پیام برای کشورهای غربی و دشمنان اسلام دانست و یادآور شد: اولین پیام انتخابات برای کشورهایی است که به بیداری اسلامی رسیدند و ایران را به عنوان الگوی خود قرار داده اند.

استاندار اردبیل این پیام را در ترسیم صلابت، ایستادگی، مردمی بودن و مبارزه با کشورهای غربی عنوان کرد و اضافه کرد: درسهای حضور مردم در صحنه های انقلاب امروز به تمام دنیا صادر شده و هیچ کشوری نمی تواند این حضور گسترده را منکر شود.



وی با اشاره به دومین پیام انتخابات در کشور تاکید کرد: مردم با حضور در صحنه انتخابات نشان می دهند که از نظام و حکومت اسلامی حمایت همه جانبه ای دارند.

صابری متذکر شد: انتخابات ایران حمایت همه جانبه مردم از نظام بوده تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان انقلاب باشد و نشان دهنده اینکه خواست مردم در سرنوشت کشور جاری است.

همچنین امروز تمام حماسه سازان اردبیلی به مشارکت، تکلیف و انجام وظیفه در برابر انقلاب تاکید کردند و در گفتگو با خبرنگار مهر بر این باور بودند که حضور حداکثری در انتخابات ریشه در اعتقادات دینی داشته و حکم الهی در برای سربلندی است.

به اعتقاد شهروندان اردبیلی در نظامهای دموکراسی مردم بر خود حکومت می کنند، اما چون تمامی مردم نمی توانند در تصمیم گیریهای کلان حضور داشته باشند بنابراین با برگزاری انتخابات افرادی را به نمایندگی از خود به پارلمان می فرستند تا در تصمیم گیریها به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود نقش داشته باشند و مشارکت در انتخابات برای تحقق این مهم و ادای تکلیف شهروندی است.

مردم پازل 12 اسفند را کامل کردند



یکی از شهروندان اردبیلی با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: دور دوم انتخابات همانند دور اول از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که یکی از سه منتخب مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس در این انتخابات مشخص می شود بنابراین نباید اهمیت دور دوم را کم رنگ تر از دور اول انتخابات دانست.



محمدرضا عباسی با بیان اینکه حضور در دور دوم انتخابات تکمیل کننده حضور حماسی مردم در دور اول انتخابات در روز 12 اسفند است، تصریح کرد: میزان مشارکت مردم استان اردبیل در پازل 12 اسفند 10 درصد بیشتر از میانگین کشور بود، اما یک قطعه آن هنوز تکمیل نشده و ضروری است مردم حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین با حضور حداکثری و انتخاب هفتمین منتخب خود در مجلس نهم پازل 12 اسفند را تکمیل کنند.



وی مشارکت بیشتر مردم را برای ارتقا چهره بین المللی کشور مهم برشمرد و اضافه کرد: با توجه به در پیش بودن مذاکرات گروه 5+1 مشارکت بیشتر مردم می تواند پشتیبان تصمیم گیری کشور در مسائل بین المللی باشد و به اقتدار کشور منتج شود.



این دانشجوی علوم اجتماعی با بیان اینکه بدخواهان نظام چشم انتظار حضور کمرنگ مردم در انتخابات هستند، افزود: حضور حداکثری مردم دوستداران نظام را خوشحال می کند و دشمنان نظام را مایوس خواهد کرد و هزینه های میلیاردی آنها تاثیر گذار نخواهد بود بنابراین مردم با احساس تکلیف و برای خنثی کردن نقشه های بدخواهان نظام در پای صندوقهای رای حاضر شده و ادای دین می کنند.

توسعه استان در گرو حضور حداکثری و انتخاب اصلح



یکی از شهروندان نمینی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سومین منتخب اردبیل، نیر، نمین و سرعین در اتحاد نمایندگان استان گفت: در ادوار گذشته مجلس به دلایل مختلف مجمع نمایندگان استان تشکیل نشده و مردم استان از این امر متضرر شده اند، بنابراین مردم با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب آگاهانه و اصلح می توانند استارت تشکیل مجمع نمایندگان استان را بزنند.



مریم امانی نیری حضور حداکثری مردم در انتخابات را برای توسعه استان مفید دانست و اضافه کرد: هر چقدر مشارکت مردم بالا باشد، به همان اندازه انگیزه نمایندگان برای کار بیشتر بالا می رود که این می تواند در توسعه صنعتی، اقتصادی و کشاورزی استان مثمر ثمر واقع شود.



وی هدف خود از شرکت در انتخابات را تکلیف شهروندی خود برشمرد و تصریح کرد: در دور اول انتخابات نامزدها باید یک چهارم کل آرا را به دست اورده و پارلمان نشین شوند، اما در دور دوم اینطور نیست و نامزدها با اختلاف آرای اندک هم می توانند به مجلس راه یابند بنابراین طبق تکلیف خود در شعب اخذ رای حاضر شدم تا فرد اصلح را انتخاب کنم و از این طریق به انتخاب نماینده مردمی و کارآمد کمکی کرده باشم.

مردم با حضور در انتخابات از حق سیاسی خود استفاده کردند



همچنین رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به حضور حداکثری مردم در دور دوم انتخابات گفت: مردم با حضور حداکثری و حماسه ساز در دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حق انتخاب سیاسی خود استفاده می کنند.



حجت الاسلام محمدرضا سرداری افزود: مردم باشکوه تر از دوره های قبل در پای صندوقهای رای حاضر شده و با تعیین منتخبان از حق انتخاب خود که قانون مشخص کرده به بهترین شکل دفاع می کنند.



سرداری با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات وظیفه منتخبان را سنگین دانست و تصریح کرد: مردم با حضور حماسی و انتخاب اصلح به شکل گیری مجلس مقتدر کمک می کنند، بنابراین مجلس باید در قانونگذاری قویتر از گذشته باشد، چون موفقیت مجلس در حقیقت موفقیت مردم است.



باید تاکید کرد که حماسه حضور مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین یک ساعت مانده به پایان مهلت قانونی انتخابات همچنان چشمگیر و پرشکوه بوده و همچنان ادامه داردو هرچه به دقایق پایانی نزدیک می شویم ازدحام موج آبی و حضور حداکثری بزرگتر و پر رنگ تر به چشم می آید.

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گزارش: توحید مهدوی