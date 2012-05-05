اردبیلی ها حماسه 12 اسفند را تکمیل کردند/ سربلند از آزمایشی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، مردم اردبیل با مشارکت 70 درصدی خود در روز 12 اسفند ماه در مقایسه با سایر شهرهای استان و حتی بیشتر از مردم مناطق دیگر کشور رکورد دار در خلق حماسه انتخابات بودند.

روز گذشته در 15 اردیبشهت ماه نیز همزمان با شکوفایی گلهای چون اقاقیا و یاسمن پیر و جوان و مادر و فرزند در کنار هم دسته های گل حضور را شکوفا کردند و بوی همدلی و وحدت و فتح در جای جای استان پیچیده بود.

توسعه کشاورزی در کنار مشارکت در رای گیری

با اینکه فصل داشت در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین آغاز شده بود ولی کشاورزان قبل از هر کاری حضور به موقع در پای صندوقهای رای را بر حاضر شدن در مزرعه و کار کشت ترجیح دادند.

در روستاها کشاورزان زحمت کش با دستان پینه بسته و با انداختن رای خود به صندوقها سرنوشت منطقه و کشور خود را رقم زده و شعور سیاسی شان را به نمایش گذاشتند.

روز گذشته در محلات اردبیل برای چندمین بار شور و حال دیگری حکم فرما بود جوانها در کنار دوستان خود برای انتخاب اصلح ترین فرد مجلس از یکدیگر پیشی می گرفتند و دلیل حضورشان را پشتیبانی از نظام مقدس اسلامی و ولایت اعلام می کردند.

جوانی که خود را لیسانس و بیکار معرفی کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: حضور ما پاسخ محکمی برای برهم زدن نقشه های شوم دشمنان علیه کشورمان بود و این در رفع تحریمها و رشد اقتصادی کشور و ایجاد شغل برای جوانان موثر است.

رضا صیامی از نمایندگانی که به مجلس راه می یابند خواست به فکر جوانان باشند و دغدغه آنها را در زمینه شغل و ازدواج حل کنند.

منتخبان همچون شهدا عمل کنند

این شهروند با بیان اینکه حمایت مردم از نظام اسلامی همچون شهدا تا اخرین نفس ادامه می یابد افزود: انتظار می رود نمایندگان منتخب نیز همچون شهدا برای خدمت به خلق خدا جانفشانی کنند تا ایرانی آبادتر داشته باشیم.

انتخابات در حوزه انتخابیه اردبیل که در 429 شعبه اخد رای در حال برگزاری شد با حضور چهار نفر ناظر در هر شعبه با کمال سلامتی و امنیت به پایان یافت و این نوید خوبی برای شهروندان است.

رییس هیات نظارت بر انتخابات استان اردبیل با قدردانی از حضور باشکوه مردم در انتخابات دور دوم مجلس تصریح کرد: مردم اردبیل در تمام صحنه ها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی و آرمانهای شهدا ثابت کرده اند و و حماسه 15 اردبهشت ماه را نیز در تاریخ اردبیل ماندگار کردند.

حجت الاسلام عبدالله بیدار با بیان اینکه انتخابات مرحله دوم در امنیت کامل و با صیانت از آرای مردم برگزار و به پایان رسید، از دو نامزد دور دوم مجلس از این حوزه انتخابیه و طرفدارانش خواست اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند.

رقابت ها را به رفاقت تبدیل شود

همچنین فرماندار اردبیل نیز حضور مردم در پای صندوقهای رای را برای بار دوم با شکوهتر توصیف کرد.

یوسف اکبری افزود: انتخابات نهمین دوره مجلس بعد از انتخابات ریاست جمهوری حضور مجدد در وفاداری به آرمان های انقلاب بود و ملت ما با تاسی از فرمان رهبر معظم انقلاب و اطاعت محض از این امر در صحنه تاثیر گذار انتخابات صلابت ماندگار خود را نشان دادند .

وی از دو نامزد انتخاباتی حوزه اردبیل، نیر، نمین و سرعین خواست اخلاق و بلوغ سیاسی خود را حفظ کرده و از طرفداران خود بخواهند با دوستی و رفاقت با هم رفتار کنند.

همچنین نماینده مردم در مجلس خبرگان نیز مشارکت مردم در انتخابات را شایسته ترین حضور در تعیین سرنوشت کشور دانست و افزود: دشمنان با دیدن صحنه های پر شور مردم در پای صندوقهای رای همچون روز 12 اسفند ماه بیشتر خوار و ذلیل شدند.

حجت الاسلام سید حاتمی با بیان اینکه باید قدردان این چنین مردم فهیم بود تصریح کرد: این همه لطف و توجه مردم به نظام اسلامی را نمی توان با هیچ جمله ای توصیف کرد و بدون شک پاداش این حضور حماسی در نزد خداوند متعال است.

اکنون سه نماینده راه یافته به مجلس در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر،نمین و سرعین با حضور به یادماندنی و دشمن شکن مردم انتخاب شدند.

تکلیف بزرگ در قبال انتخاب بزرگ

هر سه نماینده بدون اینکه یک ذره شبهه ای در آن باشد از سوی مردم به مجلس راه یافتند و تکلیف سنگینی در قبال این انتخاب دارند.



منصور حقیقت پور، کمال پیرموذن و مصطفی افضلی فرد منتخب مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی معرفی شدند که در کنار سایر نمایندگان کشور در جهت رسیدن به آرمانهای انقلاب و شهدا تلاش خواهند کرد و امید می رود با درایت آنها مشکلات و دغدغه های مردم روز بروز مرتفع شود.