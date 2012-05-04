شکست حزب حاکم انگلیس در انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، شمارش اولیه آرای انتخابات شوراهای انگلیس نشان می دهد رای دهندگان بریتانیایی با دادن رای به حزب کارگر پاسخ دندان شکنی را به حزب ائتلافی داده و همزمان با رکود اقتصادی "دیوید کامرون" یک ماه دشوار و سخت را تجربه کرد.

نتایج شمارش اولیه آرا از کنترل 20 شورای انگلیس از جمله بیرمنگام توسط حزب کارگر خبر می دهد. همچنین حزب حاکم نتیجه را در مناطق اصلی از جمله هارلو، ساوتمپتون، نورویچ و چورلی به حزب کارگر واگذار کرده است.

انتخابات شوراهای محلی و شهرداران روز گذشته در بیش از 181 منطقه ولز، اسکاتلند و انگلیس برگزار شد. دو حزب کارگر و محافظه کار انگلستان مبارزات خود را در این انتخابات بیشتر برای به دست آورن مقام شهرداری لندن آن هم در آستانه مسابقات المپیک 2012 متمرکز کرده اند.

حدود پنج میلیون و هشتصد هزار نفر تنها در لندن برای انتخاب شهردار این شهر دعوت به شرکت در این رای گیری شدند. علاوه بر بوریس جانسون و کن لیوینگستن، پنج نامزد دیگر نیز برای رسیدن به مقام شهرداری این شهر به مدت 4 سال با یکدیگر رقابت می کنند.

کن لیوینگستن، نامزد حزب کارگر قول داده که در صورت انتخاب مجدد هزینه های حمل و نقل عمومی را کاهش دهد.

یکی از شهروندان لندن با اشاره به اینکه هر دو نامزد اصلی مثل هم هستند، می گوید: کن لیوینگستن که خیلی هم پیر است، قبلا شهردار و بوده و کارنامه اش معلوم است. بوریس جانسون هم برای من مثل یک جوک است. او تلاش می کند که به رهبری حزب محافظه کار برسد و وضعیت شهر لندن برای او مهم نیست.

یکی دیگر از شهروندان لندن نیز با اشاره به نا آرامی های لندن در ماه اوت گذشته، از عملکرد ضعیف پلیس انتقاد کرد. ناآرامی های لندن که طی چهار روز در ماه اوت گذشته این شهر را در یک بحران مطلق فرو برده بود انتقادها علیه حزب حاکم بریتانیا را برانگیخت.

تحلیلگران معتقدند ریشه این نا آرامی ها را می توان در بی توجهی دولت انگلیس به اقشار ضعیف این کشور پیدا کرد. این ناآرامی ها در کنار برنامه های اقتصادی دولت و کسری بودجه انگلستان موقعیت دیوید کامرون را بیش از پیش متزلزل کرد.