یک سال گذشت؛ توافق آشتی ملی فلسطین فاقد دستاورد مشخص

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری معا در سالگرد امضای سند آشتی ملی میان فتح وحماس در قاهره آورده است : یک سال از امضای سند آشتی ملی در قاهره می گذرد، اما پیشرفتی در این زمینه به وجود نیامده است.

این پایگاه به نقل از "احمد یوسف" عضو حماس بیان کرد: فتح در نوار غزه با آزادی عمل روبرو است و روابط میان طرفین بهتر از قبل شده است.

وی افزود: اراده خارجی مانع آشتی ملی می شود به ویژه اینکه رژیم صهیونیستی مایل به ادامه تفرقه میان فلسطینی ها است و فرصتی به موفقیت این تلاشها نمی دهد، علاوه بر آن مواضع بین المللی نیز در کمک به برقراری آشتی ملی نست.

احمد یوسف بیان کرد: مواضع نادرست برخی رهبران فتح و برخی عوامل دیگر نیز دست به دست هم داده است تا توافق آشتی ملی موفق نشود.

"فیصل ابوشهلا" عضو فتح گفت : آشتی ملی به دیدارها و نشستها خلاصه شده است و هیچ نتیجه عملی در بر نداشته است و امیدهای مردم فلسطین برای پایان دودستگی ها به یاس مبدل شده است.

وی افزود: خدمات رسانی به مردم به حداقل رسیده است و تبادل اتهام میان غزه و رام الله وجود دارد. هیچ طرح امیدوار کننده ای در این زمینه وجود ندارد.

از سوی دیگر "کاید الغول" عضو جبهه مردمی فلسطین در این باره گفت : موضوع آشتی همچنان در جا می زند و هیچ پیشرفتی طی سال گذشته در آن حاصل نشده است.

این در حالی است که "ولید العوض" عضو دفتر سیاسی حزب ملت فلسطین اظهار داشت : این باعث تاسف است که با گذشت یک سال از توافق آشتی ملی پیشرفتی حاصل نشده است.

وی بیان کرد: مردم فلسطین به توافق دلخوش بودند، اما گویا سرابی بیش برای آنها نبوده است، زیرا هرگز اجرایی نشده است و همه تلاشها برای اجرایی کردن آن با شکست روبرو شده است.

العوض افزود: توافق نامه دوحه در فوریه گذشته نیز سرنوشت مشابهی پیدا کرد و همه توافقات مورد سهل انگاری قرار می گیرند. ما نیازی به توافقات جدید نداریم، بلکه خواستار اجرایی کردن توافقات قبلی هستیم.

"محمود الزق" عضو دفتر سیاسی جبهه مبارزه فلسطین نیز به سرخوردگی ملت فلسطین از ادامه دودستگی ها میان گروههای فلسطینی اشاره کرد.