روند اجرای پروژه های مهر ماندگار در اردبیل تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عباسقلی زاده عصر جمعه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهرستان نیر افزود: با تکمیل این پروژه ها عمران و آبادانی مناطق مختلف استان شتاب گرفته و بخشی از نیازهای مردم به ویژه در مناطق روستایی و محروم استان مرتفع می شود.

وی نماد توسعه روستاها را شهرها دانست و تصریح کرد: اگر شهری از لحاظ عمرانی و زیبایی توسعه یابد قطعا روستاهای آن منطقه نیز توسعه خواهد یافت.

مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل وظایف شوراها را خطیر عنوان کرد و اعضای شوراهای اسلامی را به ترغیب مردم برای توسعه عمرانی، اقتصادی و نیز رشد بیمه به ویژه در مناطق روستایی فراخواند.

مصطفی عباسی مسئول امور بیمه روستایی و عشایری استان اربیل نیز در این همایش از بیمه 35 درصد مناطق این استان خبر داد و یادآور شد: برای افزایش سطح بیمه در روستاهای دیگر نیز تلاش می شود.

وی با اشاره به اهمیت بیمه، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.

در این همایش از اعضای فعال شوراهای اسلامی شهرستان نیر تجلیل شد.

