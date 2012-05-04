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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

عباسقلی زاده:

روند اجرای پروژه های مهر ماندگار در اردبیل تسریع می شود

روند اجرای پروژه های مهر ماندگار در اردبیل تسریع می شود

نیر - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری استانداری اردبیل از تسریع روند اجرای پروژه های مهر ماندگار در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عباسقلی زاده عصر جمعه در همایش تجلیل از شوراهای اسلامی شهرستان نیر افزود: با تکمیل این پروژه ها عمران و آبادانی مناطق مختلف استان شتاب گرفته و بخشی از نیازهای مردم به ویژه در مناطق روستایی و محروم استان مرتفع می شود.

وی نماد توسعه روستاها را شهرها دانست و تصریح کرد: اگر شهری از لحاظ عمرانی و زیبایی توسعه یابد قطعا روستاهای آن منطقه نیز توسعه خواهد یافت.
 
مدیرکل امور شهری  استانداری اردبیل وظایف شوراها را خطیر عنوان کرد و اعضای شوراهای اسلامی را به ترغیب مردم برای توسعه عمرانی، اقتصادی و نیز رشد بیمه به ویژه در مناطق روستایی فراخواند.
 
مصطفی عباسی مسئول امور بیمه روستایی و عشایری استان اربیل نیز در این همایش از بیمه 35 درصد مناطق این استان خبر داد و یادآور شد: برای افزایش سطح بیمه در روستاهای دیگر نیز تلاش می شود.
 
وی با اشاره به اهمیت بیمه، تاسیس صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایری را از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد.
 
در این همایش از اعضای فعال شوراهای اسلامی شهرستان نیر تجلیل شد.
 
کد مطلب 1593309

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