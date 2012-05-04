70 غرفه جدیدترین تولیدات دیجیتال کشور را در نمایشگاه یزد به نمایش گذاشته اند

سعید پور ابوالقاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برخی از غرفه های نمایشگاه، محصولات چند شرکت و موسسه رسانه های دیجیتال به نمایش گذاشته شده به نحوی که در مجموع 600 موسسه رسانه ای آثار و تولیدات خود را به این نمایشگاه آورده اند.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: آشنایی خانواده ها و علاقمندان به رسانه های دیجیتال با جدیدترین تولیدات این حوزه همچنین شناسایی شرکت ها و تولیدات جدید از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
پور ابوالقاسم عنوان کرد: یکی دیگر از مهمترین اهدافی که در این نمایشگاه دنبال می شود، آشنایی خانواده ها با فرصتها و تهدیدهای این رسانه هاست.
وی افزود: در بخش های کارگاهی و مشاوره ای، این آسیب ها و فرصت ها با حضور خانواده ها و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
پورابوالقاسم با اشاره به بخش های مختلف این نمایشگاه عنوان کرد: مسابقه، کودک و رسانه، مسابقه عکاسی از نمایشگاه، مشاعره دیجیتال با حافظ و ... از بخش های مختلف این نمایشگاه است.
دومین نمایشگاه رسانههای دیجیتال استان یزد از 13 تا 17 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاههای دائمی استان یزد از ساعت 16 تا 22 برپاست.
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