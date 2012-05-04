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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

پور ابوالقاسم:

70 غرفه جدیدترین تولیدات دیجیتال کشور را در نمایشگاه یزد به نمایش گذاشته اند

70 غرفه جدیدترین تولیدات دیجیتال کشور را در نمایشگاه یزد به نمایش گذاشته اند

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول برگزاری دومین نمایشگاه رسانه ‌های دیجیتال استان یزد از نمایش تولیدات دیجیتال کشور در 60 غرفه این نمایشگاه خبر داد.

سعید پور ابوالقاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برخی از غرفه های نمایشگاه، محصولات چند شرکت و موسسه رسانه های دیجیتال به نمایش گذاشته شده به نحوی که در مجموع 600 موسسه رسانه ‌ای آثار و تولیدات خود را به این نمایشگاه آورده اند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این نمایشگاه افزود: آشنایی خانواده ها و علاقمندان به رسانه های دیجیتال با جدیدترین تولیدات این حوزه همچنین شناسایی شرکت ها و تولیدات جدید از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

پور ابوالقاسم عنوان کرد: یکی دیگر از مهمترین اهدافی که در این نمایشگاه دنبال می شود، آشنایی خانواده ها با فرصتها و تهدیدهای این رسانه هاست.

وی افزود: در بخش های کارگاهی و مشاوره ای، این آسیب ها و فرصت ها با حضور خانواده ها و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

پورابوالقاسم با اشاره به بخش های مختلف این نمایشگاه عنوان کرد: مسابقه، کودک و رسانه، مسابقه عکاسی از نمایشگاه، مشاعره دیجیتال با حافظ و ... از بخش های مختلف این نمایشگاه است.

دومین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان یزد از 13 تا 17 اردیبهشت‌ ماه در محل نمایشگاه‌های دائمی استان یزد از ساعت 16 تا 22 برپاست.

کد مطلب 1593321

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