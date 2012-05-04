بهمن دری، رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در باره ارزیابی‌اش از نمایشگاه کتاب امسال گفت: خوشبختانه امسال استقبال خیلی خوب و چشمگیر بوده است و حتی بعضی‌ها از این میزان استقبال غافلگیر شدند. جمعیت بازدید کنندگان از همان روز نخست قابل توجه بود اما روز پنجشنبه بیشتر شد و امروز به اوج خودش رسیده است.

همچنین دری با اشاره به استقرار 4 شعبه اخذ سیار رای برای شرکت بازیدکنندگان از نمایشگاه کتاب تهران در دور دوم نهمین دوره انتخابات مجلس افزود: نمایشگاه یک بستر فرهنگی به وجود آورد و انتخابات هم یک رفتار سیاسی است که خوشبختانه این دو بستر با یکدیگر عجین شده است.

دری همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید نظرتان درباره برخی از کاستی‌های این دوره از نمایشگاه کتاب تهران چیست، گفت: ما نقاط ضعف نمایشگاه بیست و چهارم را از قبل احساس کرده بودیم و خوشبختانه امسال این نواقص برطرف شده و در مجموع کاستی‌های نمایشگاه کتاب نسبت به دوره‌های قبل بسیار کمتر و نقاط قوت آن چشمگیرتر است.

وی در عین حال تاکید کرد: برخی از کاستی‌های نمایشگاه کتاب تهران به محل برپایی آن بر می‌گردد که طبیعتا اجتناب ناپذیر است.

رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران همچنین درباره تخلفات احتمالی ناشران در این دوره از نمایشگاه گفت: در بخش ناشران داخلی تخلفاتی صورت گرفته که البته تعداد آنها کم بوده است. این تخلفات محتوایی نبوده و تنها به عدول از برخی ضوابط و مقررات و نمایشگاه برمی‌گردد.

در عین حال دری از برخورد با برخی تخلفات در بخش ناشران خارجی خبر داد و تاکید کرد: در بخش بین الملل و بر اساس قواعد و ضوابطی که وجود داشته است، 120 عنوان کتاب جمع‌آوری شد.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عمده تخلفات مرتبط با این 120 عنوان کتاب را موارد زیر برشمرد:

1- کتاب‌هایی که حاوی نقشه جعلی خلیج فارس بوده‌اند 2- کتاب‌هایی که بحث تجزیه طلبی را تبلیغ می‌کردند 3- کتاب‌هایی که دیکتاتورهای مخلوع را به عنوان شخصیت‌های جهانی معرفی کرده بودند.

رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یادآور شد: کتاب‌های جمع آوری شده جدید نبوده و متعلق به سال قبل بوده‌اند و پس از تذکری که ما دادیم از نمایشگاه جمع آوری شدند.

دری همچنین تعطیلی غرفه‌هایی که این کتاب‌ها را عرضه کرده بودند رد کرد و گفت: امیدواریم همین سمت و سو را تا پایان نمایشگاه داشته باشیم.

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: اگر مواردی از عرضه کتاب‌های زیرزمینی در نمایشگاه مشاهده شود، حتما با آن برخورد می‌کنیم.