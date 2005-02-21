به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، داف ويسگلاس مشاورنخست وزيررژيم صهيونيستي دركنفرانس خبري دردانشگاه قدس ضمن اعلام اين مطلب گفت:اين عقب نشيني اولين امتيازدهي دردناكي است كه شارون براي انجام اين طرح اعلام آمادگي كرده است.

مشاورشارون افزود: خروج شهرك نشينان اسراييلي ازچهار منطقه يهودي نشين كرانه باختري رود اردن يك اقدام سمبليك مهم است كه نشان مي دهد عقب نشيني ازغزه پايان راه نيست.

گلاس با بيان اينكه اسراييل دراين مقطع هيچ طرح و ابتكارعمل ديگريكجانبه اي دردست ندارد، ادامه داد: پس ازاجراي طرح عقب نشيني ما مي توانيم روند صلح را مطابق آنچه كه در طرح نقشه راه به عنوان آخرين طرح صلح بين المللي آمده است از سر بگيريم .

مشاورنخست وزيررژيم صهيونيستي تصريح كرد:به اعتقاد من ما مي توانيم مذاكرات با فلسطينيان را درخصوص سرنوشت نهايي اراضي اشغالي پيش ازپايان دوره رياست جمهوري جرج بوش درنوامبر 2008 ازسر بگيريم.

راديو دولتي رژيم اسرائيل روز گذشته اعلام كرده بود كابينه اين رژيم طرح تخليه 8 هزار يهودي ساكن در شهركهاي نوار غزه و همچنين 300 شهرك نشين مستقر در چهار شهرك كرانه باختري را به تصويب رساند.



اين طرح با 17 راي موافق در برابر 5 راي مخالف اعضاء كابينه ائتلافي، به تصويب رسيد و اين مصوبه براي اولين بار از زمان تاسيس اين رژيم، به ارتش اين اختيار را مي دهد تا پائيزامسال، سرزمينهاي اشغال شده فلسطينيان را در اين بخش، به مالكان اصلي آن بازگرداند.