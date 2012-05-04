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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

صادقی در پاسخ به مهر:

حدود یک ساعت بعد از پایان رای گیری نتایج اعلام می شود

حدود یک ساعت بعد از پایان رای گیری نتایج اعلام می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات فارس گفت: نتیجه انتخابات یک ساعت بعد از پایان رای گیری اعلام می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، یحیی صادقی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر آخرین وضعیت برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه استان فارس افزود: در شیراز انتخابات به صورت کاملا مکانیزه انجام می شود که در صورت فراهم بودن تمامی زیر ساخت ها و اتصال آنلاین تمامی شعب، نتایج یک ساعت بعد از پایان رای گیری اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه حضور مردم در دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به دور دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چشم گیر تر است، گفت: خوشبختانه شاهد حضور مردم دو حوزه انتخابیه استان فارس در پای صندوق های رای هستیم هر چند که در تمامی دوره ها مرحله دوم اندکی از حضور مردم کاسته می شود که این کاهش نیز به دلیل کم شدن تعداد کاندیداها است.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استان فارس با تاکید بر اینکه شاهد آرامش مناسبی در سطح استان فارس هستیم تاکید کرد: خوشبختانه تا این ساعت هیچگونه مشکلی در دو حوزه انتخابیه استان فارس مشاهده نشده و مردم در کمال آرامش در پای صندوق های رای حضور دارند.

صادقی در خصوص تعداد تعرفه ها نیز تصریح کرد: تعرفه به میزان لازم موجود و هیچگونه کمبودی در این راستا نخواهیم داشت.

کد مطلب 1593336

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