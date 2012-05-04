اسرائیل چهار میلیون بمب خوشه ای بر روی لبنان ریخته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، وزارت امور خارجه لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل در جنگ 33 روزه سال 2006 حدود چهار میلیون بمب خوشه ای بر روی لبنان ریخت.

در این بیانیه آمده است : این بمبها در منطقه ای به مساحت 55.3 میلیون متر مربع ریخته شده است و طی آن 51 نفر شهید و 358 نفر که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند زخمی شدند.

وزارت امور خارجه لبنان بیان کرد: تاکنون بخش زیادی از این بمبها منفجر نشده است. طی سالهای گذشته مساحتی بالغ بر 37.5 میلیون متر مربع پاکسازی شده است، اما هنوز مساحتی بالغ بر17.8 میلیون متر مربع از اراضی آلوده است.

خبر دیگر اینکه هفت نظامی رژیم صهیونیستی با نفوذ در مناطق جبل السدانه و رویسات العلم از خط آبی در جنوب لبنان عبور کردند.



ارتش لبنان همچنین از تجاوز مجدد جنگنده های رژیم صهیونیستی به حریم هوایی لبنان خبر داد.