به گزارش خبرنگار مهر ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه شماره 16 خود اعلام می دارد؛ بنابر گزارشهای دریافتی از حوزه های انتخابیه 33 گانه مرحله دوم مبنی بر درخواست تمدید مدت زمان اخذ رأی و نظر به موافقت وزیر محترم کشور، به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، اخذ رأی به مدت یک ساعت یعنی 20 ( 8 بعدازظهر ) در کلیه حوزه های انتخابیه مرحله دوم انتخابات تمدید می گردد.



در ادامه آمده است : ضمناً در حوزه هایی که اخذ رأی از همه مراجعه کنندگان به پایان رسیده، انتخابات خاتمه یافته و شمارش آراء آغاز گردد. استانداران محترم از طـریق مرکز صدا و سیمای استان ذیربـط پایان اخـذ رأی در حـوزه های مذکور را اعلام کنند.

