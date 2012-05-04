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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۴۵

حسینی:

حضور مردم نماد سلامت انتخابات است

حضور مردم نماد سلامت انتخابات است

گرگان - خبرگزاری مهر: جانشین ستاد انتخابات گلستان، با اشاره به اینکه حضور مردم در انتخابات واضح ترین نماد سلامت انتخابات است، گفت: امیدواریم در حداقل زمان ممکن نتیجه برای مردم خوب حوزه گرگان و آق قلا اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید قاسم حسینی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سرعت، دقت و سلامت شاخصه اصلی انتخابات الکترونیکی است.

وی اظهار داشت: در این مرحله، ما شاهد الکترونیکی برگزار شدن انتخابات هستیم و این یک موقعیت استثنایی در راستای برخورداری از فناوری اطلاعات و بالا بردن بار فنی بیش تر است.

به گفته حسینی، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی در انتخابات این دوره در حداقل زمان ممکن نتیجه انتخابات را اعلام می کنیم.
 
وی تصریح کرد: وضعیت برگزاری انتخابات تا این لحظه بسیار عالی است و تاکنون مشکلی مشاهده نشده است.

حسینی گفت: به لحاظ برگزار شدن انتخابات به صورت الکترونیکی مشکلی نداشته ایم و این سیستم تاکنون صد درصد جواب داده است.
کد مطلب 1593392

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