به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر" دكتر ناصر اقبالي رئيس مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي گفت : كارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون دكتري تخصصي سال 1384 اين دانشگاه يازدهم و دوازدهم اسفند ماه در تهران و ده واحد دانشگاهي مجري اين آزمون توزيع مي شود.

متقاضيان شركت در اين آزمون لازم است با مراجعه به محل هاي تعيين شده و با ارائه اصل رسيد پستي مدارك و كارت شناسايي معتبر، كارت ورود به جلسه خود را دريافت نمايند. اين آزمون در سيزدهم و چهاردهم اسفند ماه برگزار مي شود.

تاريخ و نحوه مراجعه داوطلبان در هفته نامه فرهيختگان 4 اسفند و 11 اسفند و در روزنامه آفرينش 6 اسفند منتشر خواهد شد.