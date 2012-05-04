  1. سیاست
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

مرتضوی اعلام کرد:

انتخابات در استان تهران تا ساعت 21 تمدید شد

انتخابات در استان تهران تا ساعت 21 تمدید شد

رئیس ستاد انتخابات کشور از تمدید زمان انتخابات استان تهران تا ساعت 21 خبر داد.

به  گزارش خبرنگار مهر صولت مرتضوی  رئیس ستاد انتخابات کشور از تمدید زمان رای گیری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی  در استان تهران تا ساعت 21 خبر داد.

وی گفت: در سایر حوزه های انتخابیه زمان رای گیری با صلاحدید استانداران قابل تمدید است.

کد مطلب 1593400

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