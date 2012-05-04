انتخابات در استان تهران تا ساعت 21 تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور از تمدید زمان رای گیری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تا ساعت 21 خبر داد.
وی گفت: در سایر حوزه های انتخابیه زمان رای گیری با صلاحدید استانداران قابل تمدید است.
رئیس ستاد انتخابات کشور از تمدید زمان انتخابات استان تهران تا ساعت 21 خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور از تمدید زمان رای گیری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تهران تا ساعت 21 خبر داد.
وی گفت: در سایر حوزه های انتخابیه زمان رای گیری با صلاحدید استانداران قابل تمدید است.
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