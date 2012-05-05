حسین رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای گسترش رشته شطرنج در بین رده‌های سنی از هیچ‌ اقدامی فروگذار نیستیم، سرمایه گذاری بر روی رده های سنی پایه را از چند سال قبل آغاز کرده ایم و حضور موفق تیم قم در لیگ برتر کشور را نیز مرهون این سرمایه گذاری می دانیم.



توجه ویژه ای به امر آموزش برای رشد و فرهنگسازی شطرنج در بین مردم شده است



وی با بیان اینکه در تقویم ورزشی شطرنج استان قم در سال 1391 توجه ویژه ای به امر آموزش برای رشد و فرهنگ سازی شطرنج در بین مردم شده است، تصریح کرد: در سال جاری شطرنج استان قم با نتیجه گرفتن فعالان این رشته ورزشی باید به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند.



رئیس هیئت شطرنج قم بیان داشت: این هیئت از هم‌اکنون خود را برای رقابت‌های لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور و همچنین رقابت های لیگ دسته اول شطرنج بانوان کشور و پیکارهای قهرمان کشوری این رشته که طبق تقویم فدراسیون شطرنج برگزار می‌شود آماده کرده است.



وی اظهار داشت: رقابت‌های المپیاد شطرنج در رده سنی نوجوانان برگزار می‌شود و استعدادهای بسیار خوبی که در دوره های آموزشی رده های سنی پایه شناسایی کرده ایم را به این دوره از مسابقات اعزام می کنیم تا برای آینده شطرنج قم تربیت شوند.



عضویت چند بازیکن نوجوان و جوان در ترکیب تیم شطرنج تربیت بدنی قم در لیگ برتر



رحمتی عنوان کرد: از جمله اقدامات انجام شده در هیئت‌ شطرنج استان قم استعداد‌یابی در رده‌های سنی نوجوانان بوده است که حاصل آن عضویت چند بازیکن نوجوان و جوان در ترکیب تیم شطرنج تربیت بدنی قم در لیگ برتر باشگاه های کشور و جدال با رقبای مطرح این رشته است که اکثر استاد بزرگ های شطرنج کشور محسوب می شوند.



وی اضافه کرد: در رقابت‌های المپیاد شطرنج که طبق برنامه ریزی فدراسیون شطرنج کشورمان در شهریور ماه سال جاری برگزار می شود، ترکیبی از بهترین شطرنج‌بازان نوجوانان استان قم حضور قدرتمندی در این پیکارها خواهند داشت.



رئیس هیئت شطرنج قم بیان داشت: سال گذشته ترکیب تیم شطرنج تربیت‌بدنی قم در رقابت های لیگ برتر شطرنج باشگاه های کشور را احمد عسگری‌زاده، مصطفی مرادی، بردیا گله داری و مصطفی سخایی تشکیل می‌دادند که این تیم در جدال با چهره های مطرحی از تیم های پرسپولیس و دانشگاه آزاد و چند تیم مدعی لیگ برتری دیگر موفق به کسب رتبه پنجم شد.



وی تصریح کرد: در سال جاری به احتمال زیاد نخستین دوره رقابت های لیگ استانی شطرنج در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار می شود و در آن شطرنج بازان تمام رده های سنی حضور خواهند یافت تا هر اعزامی که به رقابت های کشوری داریم نفرات آن را از این مسابقات شناسایی کنیم.