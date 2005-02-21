به گزارش خبرگزاري مهر، خبرنگار شبكه خبري العالم از شهر مونترال گزارش داد: به دنبال فرار اين گروه از نظاميان آمريكايي به كانادا، جار وجنجال بر مساله سربازان آمريكايي فراري و درخواست پناهندگي سياسي آنها از دولت كانادا در بين محافل سياسي و رسانه اي اين كشور بالاگرفت.



تعدادي از نظاميان آمريكايي كه در اعتراض به جنگ دولتمردان كشورشان عليه عراق به كانادا فراركرده اند، از ترس پيگيري هاي دولت آمريكا درخواست پناهندگي سياسي از دولت اوتاوا را كرده اند.



چند تن از نظاميان فراري آمريكايي به خبرنگارالعالم گفتند: دولت آمريكا از هر وسيله ممكن استفاده مي كند تا جواناني كه به خانواده هاي فقير منتسب هستند براي پيوستن به ارتش وادار سازد و هنگامي كه دروغ كاخ سفيد در خصوص علت اشغال عراق و بهانه هاي جنگ افشا شد، اعتماد سربازان به دولت از بين رفت و همين امر باعث افزايش فرار سربازان به كانادا گرديد.



در همين رابطه، جوسا سلفر وكيل مدافع سربازان پناهنده در گفت وگوي اختصاصي با شبكه العالم گفت: قوانين بين المللي به درخواست كننده پناهندگي سياسي اجازه مي دهد در كشوري كه انتخاب كرده است، بماند بويژه كه اگر زندگي وي در كشور متبوعش در خطر باشد.



همچنين نماينده سازمان مهاجرت كانادا اعلام كرد: درصد سربازاني كه به اين سازمان پناهنده شده اند نسبت به آمار سربازان آمريكايي كه تقريبا 10 هزار سرباز برآورده شده اند و بطور غيرقانوني در كانادا بسر مي برند، بسيار ناچيز است.