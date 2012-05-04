انتخابات از موضوعات مهم و اثربخش نظام است

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ازآنجائیکه یکی از ارکان انقلاب مردم و مردمی بودن آن است اجرای انتخابات نیز به مردم سپرده شده است.

وی همچنین بر اهمیت حضور مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی بر پایه اطاعت رهبری اشاره کرد و اظهارداشت: شعار ملت ایران در آن برهه از زمان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی بود و با هوشیاری مردم و رهبر انقلاب و شناخت به ترفندهای غرب این انقلاب به پیروزی رسید.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه حضور گسترده و حماسه آفرینی مردم در انتخابات موجب پیروزی درعرصه های مختلف خواهد شد، گفت: مردم این شهرستان بار دیگر در امتحان و آزمون بزرگ الهی قرار گرفتند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در دور اول انتخابات پیروزیهای بی شماری در عرصه های مختلف به همراه داشت و حضور در دور دوم نیز تکمیل کننده آن است.

وی یادآورشد: شرکت در دور دوم انتخابات به ثمر نشاندن همتی است که مردم در دور نخست از خود نشان داده اند.

شهرستان رشت 550 هزار واجد شرایط رای دارد.