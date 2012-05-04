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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۵۰

عظمتی عنوان کرد:

انتخابات از موضوعات مهم و اثربخش نظام است

انتخابات از موضوعات مهم و اثربخش نظام است

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: در حال حاضر موضوع انتخابات از مقوله های مهم و اثربخشی است که در تحکیم نظام اسلامی نقش اساسی دارد.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ازآنجائیکه یکی از ارکان انقلاب مردم و مردمی بودن آن است اجرای انتخابات نیز به مردم سپرده شده است.

وی همچنین بر اهمیت حضور مردم در شکل گیری انقلاب اسلامی بر پایه اطاعت رهبری اشاره کرد و اظهارداشت: شعار ملت ایران در آن برهه از زمان استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی بود و با هوشیاری مردم و رهبر انقلاب و شناخت به ترفندهای غرب این انقلاب به پیروزی رسید.

فرماندار رشت با اشاره به اینکه حضور گسترده و حماسه آفرینی مردم در انتخابات موجب پیروزی درعرصه های مختلف خواهد شد، گفت: مردم این شهرستان بار دیگر در امتحان و آزمون بزرگ الهی قرار گرفتند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در دور اول انتخابات پیروزیهای بی شماری در عرصه های مختلف به همراه داشت و حضور در دور دوم نیز تکمیل کننده آن است.

وی یادآورشد: شرکت در دور دوم انتخابات به ثمر نشاندن همتی است که مردم در دور نخست از خود نشان داده اند.

شهرستان رشت 550 هزار واجد شرایط رای دارد.

کد مطلب 1593422

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