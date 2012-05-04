شمارش آرا در ایذه و باغملک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری یک انتخابات پرشور در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک، کار شمارش آرا از ساعت 20 شب آغاز شد و مردم منتظر هستند که از بین حجت الله درویش پور و سید هادی طباطبایی کدام یک نماینده آنها در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شوند.

این حوزه انتخابیه اغلب از عشایر بختیاری تشکیل شده و حضور عشایر مثل همیشه در این انتخابات پرشور و مثل زدنی بود. نماینده قبلی این حوزه انتخابیه علیرضا دهقانی بود که ترجیح داد از حوزه انتخابیه تهران نامزد حضور در مجلس شود که نتوانست آرای لازم برای ورود به بهارستان را کسب کند.



‌تعداد کل صندوقهای اخذ رای در حوزه انتخابی ایذه و باغملک 240 صندوق است که 145 صندوق آن در شهرستان ایذه مستقر بودند البته در این حوزه انتخابیه مناطق صعب العبور و کوهستانی نیز وجود داشت که با استفاده از بالگرد جمع آوری شد.



استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 نماینده دارد که تکلیف 10 نماینده در دور اول انتخابات معلوم شد و این افراد توانستند با کسب اکثریت آرای مردم حوزه انتخابیه خود به بهارستان راه یابند.



