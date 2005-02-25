امروز در تاريخ

در گذشت آيت الله ميرزا هاشم آملي :

درچنين روزي در سال 1371 هجري شمسي ، آيت الله ميرزا هاشم آملي از عالمان نام آور حوزه علميه قم دار فاني را وداع گفت . آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي، يكي از بزرگان شهرستان آمل و از استادان بزرگ فقه و اصول در حوزه‌هاي نجف و قم است. آن عالم رباني در يكي از روستاهاي آمل ديده به جهان گشود . ايشان پس از فراگيري علوم مقدماتي نزد استادان بزرگوار خويش چون علامه نائيني و علامه آقا ضيا عراقي و اخذ در جه اجتهاد به تدريس در حوزه‌هاي آمل، تهران، قم و نجف پرداختند . آن عالم بزرگوار همچنين به تربيت عالمان بسياري همت گماردند كه مهمترين آنها در حال حاضر آيت الله جوادي آملي است . ايشان سرانجام در ششم اسفند 1371 هجري شمسي بدرود حيات گفت . پيكر پاكش را در جوار كريمه اهل بيت (ع) حضرت فاطمه معصومه (س) در قم به خاك سپردند . كَشفُ الحَقايِق؛ مَجمَعُ الاَفكار؛ و مُنتَهَي الاَفكار از جمله اثار ايشان است .



درگذشت علامه دهخدا :



علي اكبر دهخدا در سال 1297 هجري قمري در تهران به دنيا آمد . پدرش خانباباخان ازملاكان متوسط قزوين بود. هنگامي كه علي اكبردهخدا ده ساله بود پدر وي وفات يافت ، و دهخدا تحت نظر مادر خويش به تحصيل ادامه داد. وي تحصيلات مقدماتي را تحت نظر يكي از فضلاي عصر بنام شيخ غلامحسين بروجردي آموخت. بعدها كه مدرسه سياسي در تهران افتتاح شد، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصيل شد و شروع به فراگيري زبان فرانسه كرد . وي مدتي بعد به خدمت وزارت امور خارجه در آمدو دربيست و چهار سالگي به همراه معاون الدوله غفاري به اروپا رفت . او پس ازدو سال اقامت در اروپا به تهران بازگشت و همزمان با وقايع مشروطه در سال 1285 هجري شمسي با همكاري مرحوم جهانگيرخان و مرحوم قاسم خان روزنامه صور اسرافيل را منتشر كرد. او در اين روزنامه ستون طنز «چرند و پرند» را با امضاء « د خو» مي نوشت . "دخو " به لهجه قزويني يعني " كد خدا " كه با نام خانوادگي وي "دهخدا " هم معني است . ستون وي در اين روزنامه با استقبال عمومي همراه شده بود . پس از تعطيلي مجلس شوراي ملي دهخدا به اروپا رفت اما در پاريس از كار مطبوعاتي بازننشست . وي در سويس چند شماره از «صوراسرافيل» را به كمك ميرزا ابوالحسن خان پير نيا (معاضد الدوله) منتشر كرد. دهخدا به استانبول با زگشت و در اين شهر به انتشار روز نامه اي با نام سروش همت گمارد . دهخدا اما پس از فتح تهران يك دوره نماينده مجلس شوراي ملي نيز شد . وي د ر دوران جنگ بين المللي اول به طور كلي از سياست كناره گرفت و تنها به انجام كارهاي فرهنگي روي آورد و مدتي رييس تفتيش وزارت عدليه، رييس مدرسه علوم سياسي و رييس مدرسة عالي حقوق و علوم سياسي تهران بود . علامه دهخدا در ساعت شش و سه ربع بعدازظهر روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 ه ش در خانه مسكوني خويش واقع در خيابان ايرانشهر (جلال بايار) به رحمت ايزدي پيوست. پيكر آن مرحوم در ابن بابويه در مقبره خانوادگي مدفون است . لغت نامه بزرگ دهخدا كه در بيش از پنجاه جلد به چاپ رسيده است و شامل همه لغات زبان فارسي با معناي دقيق و اشعار و اطلاعاتي درباره آنهاست 45 تا 50 سال از عمر شريف دهخدا را به خود اختصاص داد . همچنين كتاب امثال و حكم او سرشار از مفاهيم و معارف نغز است . او شاعري چيره دست هم بود و بر خي از منتقدان ادبي مسمط او با نام “ يادآر ز شمع مرده ياد آر” را كه در سوگ ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل كه به جرم فعاليت هاي آزاديخواهانه در دوره نهضت مشروطيت به دار آويخته شد، سروده است ، مطلع آثار نو گراي فارسي مي دانند .



اي مرغ سحر، چو اين شب تار، بگذاشت ز سر سياهكاري

وز تحفه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماري

بگشود گره ز زلف زر تار محبوبه نيلگون عماري

يزدان به كمال شد پديدار واهريمن زشتخو حصاري

ياد آر ز شمع مرده، ياد آر

اي مونس يوسف اندر اين بند تعبير عيان چو شد تو را خواب

دل پر ز شعف، لب از شكر خند محسود عدو به كام اصحاب

رفتي بر يار خويش و پيوند آزاد تر از نسيم و مهتاب

زان كو همه شام با تو يك چند در آرزوي وصال احباب

اختر به سحر شمرده ياد آر

چون باغ شود دوباره خرم اي بلبل مستمند مسكين

وز سنبل و سوري و سپرغم آفاق نگارخانه ي چين

گل سرخ و به رخ عرق ز شبنم تو داده ز كف قرار و تمكين

زان نوگل پيش رس كه در غم ناداده به نار شوق تسكين

از سردي دي، فسرده ياد آر

اي همره تيه پور عمران بگذشت چو اين سنين معدود

وان شاهد نغز بزم عرفان بنمود چو وعد خويش مشهود

وز مذبح زر چو شد به كيوان هر صبح شميم عنبر و عود

زان كو به گناه قوم نادان در حسرت روي ارض موعود

برباديه جان سپرده ، يادآر

چون گشت زنو زمانه آباد اي كودك دوره طلايي

وز طاعت بندگان خود شاد بگرفت ز سر خدا ، خدايي

نه رسم ارم ، نه اسم شداد گل بست زبان ژاژخايي

زان كس كه ز نوك تيغ جلاد ماخوذ بجرم حق ستايي

تسنيم وصال خورده ، يادآر

بر گزاري انتخابات شوراها :



در چنين روزي در سال 1377 ه ش براي نخستين بار پس از انقلاب اسلامي فصل هفتم قانون اساسي كه براي مدتي معوق مانده بود ، به اجرا در آمد . اصل يكصدم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مي دارد : براي پيشبرد سريع بر نامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان ، يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر ، شهرستان ، يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند . شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كند . همچنين بر اساس اصل يكصد و يكم ، شوراي عالي استانها تشكيل خواهد شد .



تولد سيد ابن طاوس :

درچنين روزي در سال589هجري قمري رضي الدين علي ابن موسي مشهور به سيدابن طاووس ازبر جسته ترين دانشمندان تشيع در خانه سعدالدين ابو ابراهيم موسي بن جعفر به دنيا آمد . او پس از كسب علوم مقدماتي از پدر ، نزد استادان بزرگي چون شيخ نجيب الدين بن نما، سيد شمس الدين فخار بن معدالموسوي، سيد صفي الدين الحسن الدربي، شيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراوي، سيد ابو حامد محيي الدين محمد بن عبدالدين زهرة الحلبي، شيخ نجيب الدين يحيي بن محمد السوراوي، شيخ ابوالسعادات اسعد بن عبد القاهر اصفهاني، سيد كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن عبدالله الحسيني وابن نجار بغدادي تلمذ كرد . وي پس از رسيدن به در جه اجتهاد در فقه و اصول به تدريس پرداخت و در اين مسير شاگردان بسياري را در حله و ديگر شهرهاي عراق پرورد كه از ميان آنها مي توان به شيخ سديد الدين يوسف علي بن مطهر (پدر علامه حلي) ، جمال الدين حسن بن يوسف، مشهور به علامه حلي ، شيخ جمال الدين يوسف بن حاتم شامي و رضي الدين محمد اشاره كرد . از آن عارف فرزانه آثاري چند به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به الامان من اخطار الاسفار و الزمان، انوار الباهره في انتصار العترة الطاهره، الاسرار المودعة في ساعات الليل و النهار، اسرار الصلوات و انوار الدعوات، البهجة لثمرات المهجه، الدروع الوافيه، فلاح السائل و نجاح المسائل في عمل اليوم و الليل، فرج المهموم في معرفة نهج الحلال و الحرام من علم النجوم، فرحة الناظر و بهجة الخواطر، اغاثة الداعي و اعانة الساعي، الاحتساب علي الالباب، الاقبال بالاعمال الحسنه، جمال الاسبوع في كمال العمل المشروع، كشف المحجه لثمرة المهجه، المنامات الصادقات، كتاب المزار، مصباح الزائر و جناح المسافر، مهج الدعوات و منهج العنايات، محاسبة النفس، ربيع الالباب، روح الاسرار و روح الاسمار، الطرائف في مذاهب الوائف، التشريف بتعريف وقت التكليف، اليقين في اختصاص مولانا علي بامرة المؤمنين اشاره كرد . وي در سال 664 هجري قمري در گذشت .



در گذشت احمد القشيري :

در چنين روزي در سال 1980 ميلادي احمد القشيري نخستين رئيس سازمان آزاديبخش فلسطين در گذشت . وي را در همين روز در فلسطين اشغالي به خاك سپردند .



كشتار فلسطينان :



در چنين روزي در سال 1372 هجري شمسي ، در سحر گاه دهها هزار تن از نمازگزاران فلسطيني در حال اداي فريضه نماز در مسجد حضرت ابراهيم شهر الخليل آماج گلوله هاي سربازان رژيم صهيونيستي قرار گرفتند . در اين حمله به دستور گولدن شتاين بيش از شصت تن از نمازگزاران شهيد و بيش از سيصد تن به شدت مجروح شدند. پس از اين حادثه مقررات منع آمد و شد در شهر الخليل برقرار شد و صدها تن از نيروهاي ويژه صهيونيست ها وارد مسجد حضرت ابراهيم شدند.



آغاز عمليات هاي حماس :

در چنين روزي در سال 1996 ميلادي عملياتهاي شهادت طلبانه "حماس" به خونخواهي شهيد يحيي عياش آغاز شد . در پنج عمليات شهادت طلبانه گردانهاي القسام ، دهها صهيونيست كشته و مجروح شدند .



تاسيس موسسه اسلامى بيمه اعتبار صادرات و سرمايه گذارى :

در چنين روزي در سال 1413 ه ق موسسه اسلامي بيمه اعتبار صادرات و سرمايه گذاري ، با ماهيت تامين بيمه اعتبار صادرات و سرمايه گذارى براى كشورهاى اسلامى و به منظور ترقى، حمايت و ضمانت سرمايه گذارى در ميان كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى تشكيل شد . اين توافقنامه موجب شد كه اين كشورها بتوانند از طريق بانك توسعه اسلامى، سازمانى اسلامى را براى تضمين سرمايه گذارى تاسيس نمايند . كليه فعاليت هاى اين سازمان براى عمل به تعهدات خود در راستاى انطباق با شرع است و بايد به اين گونه باشد . اين شرط مطابق بند پانزده آيين نامه عضويت كشورهاى عضو در قلمرو اين سازمان برقرار خواهد بود . نخستين كميته سازمان براى همكارى تجارى و اقتصادى در شهر استانبول در ماه صفر سال 1405 هجرى ( نوامبر 1984) تشكيل شد . در شانزدهمين گردهمايى سالانه اين سازمان كه در كشور ليبى در شعبان سال 1412 هجرى ( فوريه 1992) تشكيل شد، هيات مديره بانك توسعه اسلامى بند مربوط به توافقنامه همكارى اسلامى در ارتباط با بيمه سرمايه گذارى و اعتبار صادرات را تاييد كرد. در چهارم محرم 1413 هجرى ( 4 جولاى 1992) ، بيست و هشت كشور عضو اين سازمان، مواد توافقنامه را امضا كردند و در حال حاضر، با ورود دو كشور ديگر، تعداد كشورهاى عضو اين سازمان به 30 كشور رسيده است.



كشف اسكوربوت :

درچنين روزي در سال 1753 ميلادي ، بيماري اسكوربوت كشف شد . اين بيماري را پزشكي انگليسي به نام هاكيستي كشف كرد. بيماري ياد شده به دليل كمبود ويتامين «ث» در بدن انسان ايجاد مي شود .



انحلال ورشو :

درچنين روزي در سال 1991 ميلادي ، نمايندگان كشورهاي عضو پيمان ورشو در يك گردهمايي عمومي در بوداپست مجارستان خواستار انحلال اين پيمان شدند . ورشو پيماني است نظامي كه در برابر پيمان ناتو ( بلوك غرب ) منعقد شد . در اين پيمان هريك از كشور هاي عضو كه عمدتا كشور هاي اقماري شوروي سابق بودند در قبال يكديگر متحد شدند تا به هنگام حمله نظامي به هريك از كشور هاي به اصطلاح بلوك شرق ، از سوي كشور بيگانه ، همگان به كمك كشور عضو در خطر بشتابند .



بازگشت ناپلئون :



در چنين روزي در سال 1815 ميلادي ناپلئون بناپارت كه از سوي اتحاديه كشورهاي مخالف به جزيره « البا» در مديترانه تبعيد شده بود ، دوباره به فرانسه باز گشت . ناپلئون از اين پس يك دوره حكومت صد روزه را در اين كشور آغاز كرد .



كودتاي حافظ اسد :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي ، حافظ اسد ژنرال سوريه دراين كشور كودتا كرد.



در گذشت لوئيجي لامبرتي :

در چنين روزي در سال 1812 "لوئيجي لامبرتي "شاعر بزرگ ايتاليا در گذشت مجموعه اشعار او در سال 1822 ميلادي منتشر شد .او در سن 53 سالگي در گذشت .



پذيرش تابعيت هيتلر :

در چنين روزي در سال 1923 ميلادي درخواست آدولف هيتلر براي تابعيت آلمان مورد پذيرش مقامات آلماني قرار گرفت . وي اصالتا اتريشي است .



فاروق اول پادشاه مصر :

در چنين روزي در سال 1920 ميلادي فاروق اول پادشاه مصر ،به دنيا آمد .وي در سال 1936 به سلطنت رسيد .او به سال 1965 در گذشت .



تولد احمد دوم :

در چنين روزي در سال 1643 ميلادي احمد دوم بيست يكمين پادشاه عثماني به دنيا آمد . او بين سالهاي 1691 تا 1695 بر اين كشور حكومت مي كرد .



تولد تاراس شوچنكو :

در چنين روزي در سال 1814 ميلادي تاراس شوچنكو شاعر ملي اوكراين به دنيا آمد . او علاوه بر شاعري در نقاشي هم چيره دست بود .



نخستين ناو هواپيمابر :

در چنين روزي در سال 1933 ميلادي آمريكا نخستين ناو هواپيمابر با نام رنجر را مورد استفاده قرار داد .



تولد جان واتسون :

در چنين روزي در سال 1847 ميلادي جان واتسون فيلسوف كانادايي متولد شد . «ايده آليسم عيني» عنوان مهمترين اثر اوست .



تولد آنتوني بورخس :

در چنين روزي در سال 1917 ميلادي آنتوني بورخس نويسنده آمريكايي ديده به جهان گشود .« ساعت پرتغالي» عنوان مهمترين اثر اوست .



در گذشت عاليجاه محمد :

در چنين روزي در سال 1975 ميلادي عاليجاه محمد رهبر جمعيت امت اسلام در سن هفتاد و هفت سالگي در گذشت . وي توانسته بود با جمع آوري بر خي از همفكران خود انديشه هاي اسلامي را در آمريكا گسترش دهد .



اشغال بخشي از فرانسه :

در چنين روزي در سال 1497 ميلادي نيروهاي ايتاليايي دوباره منطقه تارانتو در فرانسه را به اشغال خود در آوردند .



كوچك شدن آلمان :

در چنين روزي در سال 1803 ميلادي بيش از 1800 ايالت آلمان به شصت ايالت در اين كشور تبديل شد .



اختراع نخستين هفت تير :

در چنين روزي در سال 1836 ميلادي ساموئل كلت نخستين هفت تير را اختراع كرد . وي نام خود را برروي آن نهاد و امروز هفت تيرساخت او به كلت مشهور شده است .



حمله به اريتره :

درچنين روزي در سال 1896 ميلادي دولت ايتاليا به اريتره حمله ور شد .



اشغال بخشي از فرانسه :

در چنين روزي در سال 1916 ميلادي نيروهاي آلماني فورت دو مونت در نزديكي وردون فرانسه را به اشغال خود در آوردند .



نخست وزير عبد الناصر :

در چنين روزي در سال 1954 ميلادي جمال عبدالناصر نخست وزير مصر شد .



كره جنوبي و قانون اساسي :

در چنين روزي در سال 1988 ميلادي كره جنوبي صاحب قانون اساسي شد .



سانديست ها در كنار :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي مردم نيكاراگوئه به داوطلبان غير ساندينيست، راي دادند .



روز ملي كويت :

