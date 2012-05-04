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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۲:۲۶

اعلام نتیجه انتخابات گرگان و آق قلا منوط به تایید وزارت کشور

اعلام نتیجه انتخابات گرگان و آق قلا منوط به تایید وزارت کشور

گرگان – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان از پایان اخذ رای گیری در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا خبر داد و گفت: اعلام نتایج رای گیری در این حوزه انتخابیه منوط به تایید وزارت کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا جمشیدی در ستاد انتخابات گرگان و آق قلا افزود: با توجه به اینکه مرحله دوم انتخابات الکترونیکی برگزار شد اعلام نتیجه منوط به تایید وزارت کشور است.

وی اعلام کرد: وزارت کشور قادر است پس از 90 دقیقه از پایان رای گیری نتیجه را اعلام کند و ما به محض دریافت نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره اینکه ساعت 21 زمان رای گیری در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به پایان رسید گفت: در شعب رای گیری راس ساعت مقرر بسته شد ولی رای گیری از کسانی که در شعبه ها حاضرند ادامه داشت.

جمشدی با تشکر از حضور حماسی مردم منطقه گفت: امروز با لطف الهی مردم با شور و نشاط خاصی در شعب حضور یافتند و کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کردند.

وی عنوان کرد: انتخابات در تمامی شعب اخذ رای منطقه به نحو صحیح و سالم برگزار شد و امیدواریم نتیجه مطلوب حاصل شود.

کد مطلب 1593456

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