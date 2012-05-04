شمارش آرا در حوزه انتخابیه سرعین و نیر پایان یافت

متعاقبا نتایج اولیه و قطعی این دو حوزه انتخابیه به همراه سایر حوزه ها اعلام خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام فرمانداری شهرستانهای نیر و سرعین هم اکنون شمارش آرا در این حوزه های انتخابیه فرعی به پایان رسیده و نتیجه آرا به ستاد انتخاباتی اردبیل اعلام شده است.



فرمانداران این دو شهرستان به دلیل تجمیع و اعلام نتایج قطعی و نهایی از سوی فرمانداری اردبیل به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و ستاد انتخابات مرکز استان از اعلام نتیجه شمارش آرا خود داری کردند.



24 صندوق اخذ رای در دو بخش مرکزی و بخش سبلان شهرستان سرعین وجود داشت که از این تعداد 16 صندوق ثابت و هشت صندوق سیار بود.



همچنین57 صندوق رای در شهرستان نیر مستقر بود که تعداد 24 صندوق در حوزه های فرعی و اصلی بخش مرکزی نیر و 33 صندوق در حوزه فرعی و اصلی بخش کورائیم قرار داشت.

متعاقبا نتایج اولیه و قطعی این دو حوزه انتخابیه به همراه سایر حوزه ها اعلام خواهد شد.