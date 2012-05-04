اتمام زمان انتخابات در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دیگر استانهای کشور از دقایقی قبل دومین مرحله نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان اسلامشهر پایان یافت.

با اتمام زمان تعیین شده از سوی ستاد انتخابات کشور، هم اکنون تمامی درب شعب اخذ رای در اسلامشهر بسته شده است.

خبرنگاران و اصحاب رسانه از ساعات اولیه صبح امروز پا به پای مسئولان و شهروندان در شعب اخذ رای حضور یافتند و به انعکاس رویدادها و حضور حماسی شهروندان در رسانه های خود پرداختند.

هم اکنون صندوق ها در حال انتقال به فرمانداری و ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر هستند.