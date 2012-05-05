شهرداری احمد آباد در احداث پارک ولایت تعلل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش با انتقاد از روند کند احداث بوستان شهر احمد آباد، خواستار تسریع در اجرای این پروژه با توجه به تامین اعتبار اولیه آن شد.

وی با انتقاد از تعلل در تکمیل این پروژه و تاخیر شهرداری در عمل به قول و تعهداتش گفت: در بسیاری از مناطق پروژه های عمرانی به خاطر کمبود بودجه در محاق تعطیلی قرار می گیرد اما اکنون شاهدیم که اعتبار این پروژه تامین شده ولی هنوز در ابتدای کار قرار داریم.

تابش با انتقاد از تاخیر انجام گرفته و تذکر به شورا و شهرداری احمدآباد، تکمیل و سریع این پروژه با توجه به نیاز شهر احمدآباد به فضای سبز و مکان تفریحی مناسب برای خانواده ها را خواستار شد.

در سال گذشته و با پیگیری نماینده مردم اردکان، اعتبار جداگانه ای برای احداث بوستان در شهرهای احمدآباد و عقدا برای شهرداریهای این دو شهر اختصاص یافت.

پارک ولایت احمدآباد مجموعه ای شامل مجموعه بازی کودکان، پارکینگ اختصاصی، سکوهای اقامت موقت و نماز، آبنماهای زیبا و ... است که در شهر احمدآباد منحصر به‌ فرد است.