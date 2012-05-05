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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲۰:۲۲

انتقاد از شهرداری احمدآباد/

شهرداری احمد آباد در احداث پارک ولایت تعلل می کند

شهرداری احمد آباد در احداث پارک ولایت تعلل می کند

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردکان از نحوه عملکرد شهرداری و شورای شهر احمدآباد گفت: در احداث پارک ولایت این شهر که از پارکهای منحصر به فرد استان به شمار می رود، تعلل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش با انتقاد از روند کند احداث بوستان شهر احمد آباد، خواستار تسریع در اجرای این پروژه با توجه به تامین اعتبار اولیه آن شد.

وی با انتقاد از تعلل در تکمیل این پروژه و تاخیر شهرداری در عمل به قول و تعهداتش گفت: در بسیاری از مناطق پروژه های عمرانی به خاطر کمبود بودجه در محاق تعطیلی قرار می گیرد اما اکنون شاهدیم که اعتبار این پروژه تامین شده ولی هنوز در ابتدای کار قرار داریم.

تابش با انتقاد از تاخیر انجام گرفته و تذکر به شورا و شهرداری احمدآباد، تکمیل و سریع این پروژه با توجه به نیاز شهر احمدآباد به فضای سبز و مکان تفریحی مناسب برای خانواده ها را خواستار شد.

در سال گذشته و با پیگیری نماینده مردم اردکان، اعتبار جداگانه ای برای احداث بوستان در شهرهای احمدآباد و عقدا برای شهرداریهای این دو شهر اختصاص یافت.

پارک ولایت احمدآباد مجموعه ای شامل مجموعه بازی کودکان، پارکینگ اختصاصی، سکوهای اقامت موقت و نماز، آبنماهای زیبا و ... است که در شهر احمدآباد منحصر به‌ فرد است.

کد مطلب 1593481

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