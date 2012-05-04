رشد 80 درصدی مشارکت مردم اصفهان نسبت به دوره قبل انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی اظهار داشت: در دور دوم انتخابات هشتم مجلس در شهرستان اصفهان 140 هزار نفر رای دادند اما تاکنون در این دور 240 هزار نفر از مردم اصفهان رای دادند.

در دو شهرستان لنجان و سمیرم نیز آرا 70 درصد رشد را نشان می‌هد.

