رشد 80 درصدی مشارکت مردم اصفهان نسبت به دوره قبل انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی اظهار داشت: در دور دوم انتخابات هشتم مجلس در شهرستان اصفهان 140 هزار نفر رای دادند اما تاکنون در این دور 240 هزار نفر از مردم اصفهان رای دادند.
در دو شهرستان لنجان و سمیرم نیز آرا 70 درصد رشد را نشان میهد.
رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان گفت: آرای شهرستان اصفهان، نسبت به دور دورم هشتمین دوره انتخابات مجلس 80 درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی اظهار داشت: در دور دوم انتخابات هشتم مجلس در شهرستان اصفهان 140 هزار نفر رای دادند اما تاکنون در این دور 240 هزار نفر از مردم اصفهان رای دادند.
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