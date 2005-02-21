به گزارش خبرگزاري مهر مسعود جاور، يك عضو فعال شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در گفتگو با سايت خبري تابان با بيان اين مطلب افزود: پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در روز عيد سعيد فطر مبني بر تلاش هر چه بيشتر در جهت مشاركت حداكثري مردم در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، شوراي هماهنگي تصميم دارد با افزايش تعداد كانديداها زمينة احترام به نظرات و بالابردن مشاركت مردمي را ايجاد كند.

جاور در مورد زمان معرفي كانديداي نهايي گفت: هر چقدر پروسه تصميم‌گيري زمان بيشتري ببرد ما نتيجه بهتري خواهيم گرفت.

وي با تأييد اضافه شدن قاليباف و حداد عادل به ليست شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب گفت: تركيب قبلي كانديداهاي اصولگرايان به بحث سياه و سفيد، راست و چپ و جناح بازيهايي كه كاملاً سراب است دامن مي‌زد و براي تبري جستن از اين مساله ما سعي كرديم كانديداهاي ديگري را نيز وارد چرخه كنيم كه حتي از آقاي كروبي دبيركل مجمع روحانيون نيز نام هايي برده شده است.

جاور در عين حال عليرغم طرح نام احمدي نژاد از ابتدا به عنوان يكي از 5 گزينه اصولگرايان افزود: در شرايط كنوني هيچ چيز غيرممكن نيست و احتمال در دستور كار قرارگرفتن كانديداتوري محمود احمدي نژاد شهردار تهران در انتخابات آتي وجود دارد.

اين مقام آگاه در پايان تأكيد كرد: همة نيروهاي اصولگرا تأكيد دارند در نهايت بايد اجماع در مورد كانديداي نهايي صورت بگيرد.