محمد رزم به مجلس نهم راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم، کاندیدای اصولگرای این دوره حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه، در رقابت های انتخاباتی دور دوم به مجلس راه یافت.

براساس این گزارش، محمد رزم با کسب بیشترین آرا توانست به عنوان سومین نماینده کرمانشاه در مجلس نهم مشخص شود.

این در حالی است که اختلاف آرای بین محمد رزم و جهانبخش امینی بیش از 9 هزار رای است و تنها 5 صندوق رای دیگر برای شمارش باقی مانده است.

جهانبخش امینی نماینده فعلی مردم کرمانشاه در دور اول، آرای بیشتری نسبت به رزم به دست آورد، ولی در دوره دوم انتخابات مجلس نهم نتوانست این برتری را حفظ کند.

براساس این گزارش، عبدالرضا مصری و سعید حیدری طیب قبلا به عنوان دو منتخب کرمانشاه به مجلس راه یافته بودند.