عدم انطباق اعتبارات با جمعیت رو به رشد شهریار

جمشید فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان شهریار و قرارگیری بین دو استان بزرگ تهران و البرز و سرریز جمعیت این دو استان به شهریار، با افزایش بسیار زیاد جمعیت در این شهرستان روبرو هستیم.

وی عنوان کرد: نرخ رو به رشد جمعیت نیازمند افزایش اعتبارات و بودجه ها در سطوح مختلف است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد: در این زمینه شورای اسلامی و شهرداریهای شهریار به لحاظ تمرکز درصد زیادی از جمعیت در مرکز این شهرستان، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند.

رئیس شورای اسلامی شهر شهریار افزود: رکود ساخت و ساز در مناطق غیر مرکزی، یکی از مشکلات شهرداریهای این شهرستان است که با ایجاد درآمدهای پایدار سعی در کاهش وابستگی شهرداریها به صدور پروانه و جواز شده است.

فرجی در ادامه با اشاره به معضل ترافیک در شهریار و نیمه تمام ماندن پروژه میدان سپاه، گفت: در سال جاری اولویت شورای شهر و شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام است و اتمام پروژه میدان سپاه نیز در صدر برنامه ها قرار دارد.

این مسئول اضافه کرد: امید می رود با تکمیل هرچه سریعتر این پروژه و پروژه های دیگر، مشکل ترافیک در سطح شهر شهریار مرتفع شده و شهروندان بتوانند از خدمات آن بهرمند شوند.