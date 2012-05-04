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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۰:۳۷

حسین ذوالانوار نماینده شیراز شد

حسین ذوالانوار نماینده شیراز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: سید حسین ذوالانوار در شمارش آرای 470 صندوق از 546 صندوق، در صدر قرار گرفت و در عمل نماینده مردم شیراز محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کار شمارش 470 صندوق از 546 صندوق اخذ رای در شیراز به پایان رسید و بر این اساس سید حسین ذوالنوار با 86 هزار رای با اختلاف فاحش از دیگر کاندیدای شیراز پیشی گرفته است.

محسن مکارم شیرازی نیز در جریان شمارش این 470 صندوق 54 هزار رای کسب کرده است.

جزئیات شمارش آرا در حوزه آباده، بوانان و خرم بید

جانشین ستاد انتخابات استان فارس در تشریح جزئیات انتخابات در حوزه آباده، بوانات و خرم بید بیان کرد: در این حوزه از 148 صندوق، رحیم زارع بیش از 39 هزار رای را کسب کرد و به عنوان نماینده این حوزه وارد مجلس شده است.

یحیی صادقی بیان کرد: علی اصفر عزیزخانی نیز حدود 35 هزار رای کسب کرده است.

کد مطلب 1593541

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