به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آرا در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند نشان از پیشی گرفتن حلیمه عالی بر احمد علی کیخا است، البته شمارش آرا همچنان ادامه دارد.

براساس نتایج آرا حلیمه عالی تاکنون 55 هزار رای کسب کرده و احمد علی کیخا افزون بر 30 هزار رای را به خود اختصاص داده است.