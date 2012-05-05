انقلاب اسلامی بی اساسی و پوچی اندیشه های انحرافی را اثبات کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در همایش بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در ارومیه افزود: در سیره انبیا تلاش برای شکل گیری حکومت دینی نرم افزاری بود و اقدامات مطالعاتی و فکری میطلبید ولی برای حفظ حکومت به صورت سختافزاری تلاش میشد بنابراین امام خمینی (ره) نیز برای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چنین سبکی را در پیش گرفت و امروز باید جوانان از انجام هیچ اقدامی برای نابوی ضدانقلاب کوتاهی نکنند.
وی با تاکید بر اینکه پایه و اساس بسیاری از پدیدههای انحرافی که در طول صدها سال شکل گرفته بود توسط امام خمینی (ره) سست شد اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران رقابت شدیدی بین مدل حکومت دینی و حکومت لیبرال دموکراسی، همچنین رقابت بین تمدن اسلام و غرب شکل گرفت و مسائل مختلفی مانند بیداری و خیزش ملتها در جهان اسلام، ورود فناوری اطلاعات و تکنولوژی به زندگی بشر مطرح شد.
حجت الاسلام سعیدی با تسلیت سالروز شهادت شهید مطهری گفت: در زمان این دانشمند فقید معرفتشناسی، دینشناسی، مقابله با اندیشه لیبرالی و مادیگرایی، مقابله با نحلهها و اندیشههای انحرافی از جمله مسائل مهمی بود که وی در کتب خود به آنها پرداخته است.
وی شناخت پیوستگی ولایت فقیه با امامت و نبوت، جایگاه و منشا حکومت دینی و الزامات آن، تفاوت مدیریت ولایی با دیگر نظامها ارتباط بین زندگی دنیوی و سعادت ابدی، فلسفه بایدها و نبایدها از جمله شبهات عصر حاضر بیان کرد و افزود: در این راستا باید به این مسائل پرداخته شده و پاسخهای مناسب و اقناع کننده داده شود.
حجت الاسلام سعیدی یادآورشد: به سوالات و ابهامهایی که پیرامون مسائل مختلف در جامعه مطرح است تاکنون پاسخهای منطقی و صحیح داده شده ولی باید با استفاده از مربیان مجرب، توانمند و با فن بیان بالا به این قبیل مسائل پاسخ داد تا گامهای بلندی برای بصیرتافزایی مردم برداشته شود.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: در طول 300 سال گذشته یکی از مهمترین تحولاتی که بر همه معادلات جهانی در ابعاد مختلف سایه انداخت انقلاب کبیر فرانسه و عصر رنسانس بود به طوری که پیامدهای مختلفی مانند تجربهگرایی محض، نسبی گرایی، اومانیسم و محور دانستن انسان، سکولاریسم و لیبرال دموکراسی برای ابنای بشر به ارمغان آورد.
وی با بیان اینکه انقلاب اکتبر روسیه دومین رویدادی بود که جهان را دچار تحول کرد، گفت: انقلاب اکتبر روسیه عصیان علیه دو موضوع لبیرال دموکراسی و پاپ کلیسا بود که پیامدهایی مانند مادهگرایی و اصالت دادن به ماده، حذف دین از فکر بشر،همچنین ظهور نحلهها و اندیشههای انحرافی مانند صوفیگری، عرفانهای کاذب، وهابیت، بهائیت و ... را به دنبال داشت.
حجت الاسلام سعیدی:
انقلاب اسلامی بی اساسی و پوچی اندیشه های انحرافی را اثبات کرد
ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیاساس بودن همه اندیشههای انحرافی به اثبات رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی در همایش بزرگداشت هفته عقیدتی سیاسی در ارومیه افزود: در سیره انبیا تلاش برای شکل گیری حکومت دینی نرم افزاری بود و اقدامات مطالعاتی و فکری میطلبید ولی برای حفظ حکومت به صورت سختافزاری تلاش میشد بنابراین امام خمینی (ره) نیز برای به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی چنین سبکی را در پیش گرفت و امروز باید جوانان از انجام هیچ اقدامی برای نابوی ضدانقلاب کوتاهی نکنند.
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