به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده در جریان دیدار با اعضای شورای اسلامی آذربایجان غربی و اعضای شورای شهر ارومیه افزود: شوراهای شهر و روستا از پرداختن به مسایل حاشیه ای پرهیز و خدمت به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند.



وی ضمن تاکید بر اینکه توجه به حوزه فرهنگی شهرها نیز مهم بوده و هم اکنون این بخش نیاز به کار و فعالیت زیادی داشته و تصمیمات جدی در این راستا باید اتخاذ شود، ادامه داد: وضعیت معماری شهرهای استان قابل قبول نبوده و متاسفانه توجه به معماری ایرانی و اسلامی در شهرهای استان کمرنگ بوده که باید این مهم نیز به یکی از دغدغه های مدیریت شهرها تبدیل شود.



استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه سال 91 سال جهاد برای توسعه و آبادانی مناطق محروم و حاشیه ای شهرها است، اظهار داشت: میزان توقعات مردم از مسئولان بسیار پایین بوده و نشان دادند که پشتیبان واقعی نظام هستند و هر جا که احساس کرده اند به وجودشان نیاز است خود وارد صحنه شدند.



وی در ادامه سخنان خود اعضای شوراها را به پرهیز از تبذیر و اسراف دعوت و با بیان اینکه با هزینه اصولی و مدیریت صحیح مالی طرحهای بزرگ عمرانی اجرایی می شود، عنوان کرد: مدیریت امور شهری از پیچیده ترین مدیریتها در دنیا بوده که نیاز به تخصص ویژه داشته و باید با ارائه‌ آموزشهای مدون، اعضای شوراهای شهر و روستا را با قوانین جدید آشنا کنیم.



وی همچنین جذب سرمایه گذار و ایجاد فرهنگ سرمایه گذاری در استان را از اولویت های کاری مدیریت عالی استان دانست و ادامه داد: فکر سرمایه گذاری در استان حلقه مفقوده توسعه، عمران و آبادانی است که باید روحیه سرمایه گذاری را در استان تقویت کنیم.