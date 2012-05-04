کاندیدای جریان انحرافی دورود را ملتهب کرد/ صدای مستمر تیراندازی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی که در انتخابات مغلوب عباس قائد رحمت شد با فراخوان هواداران خود به خیابانها زمنه ایجاد هرج و مرج در دورود را فراهم کرد.

وی که به گفته مردم و جریانهای سیاسی کاندیدای وابسته به جریان انحرافی محسوب می شود پس از اطمینان از عدم کسب آرای مردم هواداران خود را به خیابان فراخواند.

در حال حاضر صدای مستمر تیراندازی در خیابانهای شهر دورود شنیده می شود.

تعرض به مردم، حمله به خانه های شخصی، به آتش کشیدن بانکها و سطلهای زباله بخشی از هرج مرجهای کنونی در شهر دورود است که موجب ترس و نگرانی شدید مردم شده است.

فرمانداری دورود هم اکنون در قرق نیروهای امنیتی و انتظامی قرار دارد.