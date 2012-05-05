سرمایه گذاری 550 میلیارد ریالی اجرای طرحهای آب و فاضلاب آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آقازاده در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش آب چالدران از واگذاری اجرای سه طرح آب و فاضلاب در آذربایجان غربی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی خبر داد و گفت: میزان سرمایه گذاری اولیه این طرحها 180 میلیارد ریال برای سه مدول تصفیه خانه برآورده شده است.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه آب مهاباد با ظرفیت 733 لیتر بر ثانیه یکی از این طرحها بوده که اجرای آن را سرمایه گذار خارجی از کشور عراق، بر عهده گرفته، اظهار داشت: ایجاد تاسیسات فاضلاب شهری در شاهین دژ و قره ضیاء الدین دو طرح دیگر واگذار شده به سرمایه گذاران داخلی است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی اضافه کرد: طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهین دژ به ظرفیت 990 متر مکعب در روز شامل دو کیلومتر خط انتقال و 120 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب بوده که سرمایه گذاری اولیه آن به 220 میلیارد ریال می رسد.

آقازاده سرمایه گذاری اولیه طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر قره ضیاء الدین را نیز 150 میلیارد ریال و ظرفیت تصفیه خانه را 790 متر مکعب در روز عنوان کرد و گفت: این طرح نیز شامل 56 کیلومتر شبکه جمع آوری و بیش از چهار و نیم کیلومتر خط انتقال فاضلاب است.



وی با بیان اینکه سرمایه گذاران می توانند در احداث خطوط انتقال آب، شبکه های جمع آوری فاضلاب و ایجاد تصفیه خانه ها مشارکت کنند، گفت: هم اکنون 15 طرح در بخش آب و فاضلاب شهرستانهای ماکو، پلدشت، خوی، سلماس، ارومیه، بوکان، نقده، مهاباد، شاهین دژ، تکاب و اشنویه جهت واگذاری آماده است.