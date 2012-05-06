بررسی 76 هزار پرونده در پزشک قانونی آذربایجان غربی/ 19 نفر غرق شدند

علی افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متوفیات، معاینات بالینی، کمیسیون پزشکی و آزمایشات چهار حوزه اصلی کاری این اداره کل هستند، افزود: در این راستا 69 هزار و 487 پرونده در حوزه مایعانات بالینی، 606 پرونده کمیسیون پزشکی و یک هزار و 998 پرونده فوتی در سطح استان بررسی و اعلام نتیجه شد.

وی با اشاره به اینکه یک سوم پرونده های فوتی پزشکی قانونی به مرگهای غیر طبیعی شامل سلاح گرم و سوختگی و خودکشی مربوط شده و اطلاعات این بخش محرمانه است، اظهار داشت: بیماریهای طبیعی شامل سکته های قلبی و مغزی و انواع سرطانها نیز یک سوم پرونده های فوتی پزشک قانونی استان را شامل می شوند.

مدیر کل پزشک قانونی آذربایجان غربی با بیان اینکه طی این مدت بیش از 10 هزار نفر در حوادث رانندگی مصدوم و 648 نفر کشته شدند، اظهار داشت: از مجموع مصدومان 7 هزار و 399 مرد و دو هزار و 870 زن بود که در مقایسه با 9 هزار و 967 مصدوم سال 89 با رشد سه درصدی در تعداد مصدومان مواجه بودیم.

افتخاری در ادامه سخنان خود از کاهش 20.6 درصدی تلفات حوادث رانندگی طی سال 90 خبر داد و با بیان اینکه در این راستا 610 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند، عنوان کرد: از تلفات رانندگی سال گذشته 481 نفر مرد و 129 نفر زن بودند.

وی همچنین با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت استان، عنوان کرد: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 387 مورد در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 122 مورد در تصادفات درون شهری، 92 مورد در جاده‌های روستایی و 9 مورد نامعلوم گزارش شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از کاهش 47.6 درصدی مرگ ناشی از اعتیاد طی سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل خبر داد و افزود: طی سال گذشته 11 نفر در آذربایجان‌غربی به دلیل سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند.

افتخاری با بیان اینکه طی این مدت در آذربایجان غربی 10 مرد و یک زن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان باختند، اظهار داشت: این در حالی است که تعداد مردان فوت شده بر اثر اعتیاد در سطح استان در سال 89، 20 نفر و تعداد زنان یک نفر بود.

وی همچنین از مرگ 38 نفر بر اثر غرق‌ شدگی و برق‌گرفتگی در سطح استان طی سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این تعداد 24 نفر بر اثر غرق‌شدگی و 14 نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست دادند.

افتخاری کل فوت‌ شدگان ناشی از غرق‌ شدگی را 19 نفر مرد و پنج نفر زن عنوان کرد و با اشاره به اینکه بیشترین آمار مرگ ناشی از غرق‌شدگی هفت نفر در مرداد ماه ثبت شد، گفت: تعداد فوت شدگان ناشی از برق گرفتگی 11 مرد و سه زن بوده که طی مدت مشابه قبل 13 نفر بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داده ‌بودند.

وی در ادامه سخنان خود از مرگ شش نفر در آذربایجان‌غربی بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن خبر داد و با اشاره به فوت 16 نفر طی سال 89 به دنبال گاز گرفتگی، ادامه داد: در این راستا با اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی مردم با کاهش 62.5 درصدی تعداد فوت شدگان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه از کل فوت شدگان ناشی از گازگرفتگی یک نفر مرد و پنج نفر زن بوده و بیشترین آمار مرگ‌ و میر ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در ماه آبان با سه فوتی ثبت شده، اضافه کرد: همچنین طی این مدت کاهش 23.4 درصدی تلفات حوادث رانندگی گزارش شده است.