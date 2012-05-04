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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۲:۰۲

متین و شوهانی از ایلام به مجلس رفتند/ قنبری و همتی بازماندند

ایلام - خبرگزاری مهر: علی‌اکبر متین و احمد شوهانی در حوزه انتخابیه ایلام با کسب بیشترین آرا به مجلس راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر متین از جبهه پیروان خط امام (ره) و دکتر احمد شوهانی از جبهه متحد اصولگرایان با کسب بیشترین آرا در حوزه انتخابیه ایلام به مجلس راه یافتند.

از مجموع چهار نفر در حوزه انتخابیه ایلام، مهران، ملکشاهی، شیروان چرداول و ایوان دو نفر به مجلس راه پیدا کرد.

در این بین دو چهره شاخص یعنی داریوش قنبری و فریدون همتی از رسیدن به مجلس بازماندند.

یک ساعت پیش نیز علی محمد احمدی از حوزه انتخابیه دهلران به مجلس رفت.

به این ترتیب علی اکبر متین، احمد شوهانی و علی محمد احمدی سه نماینده مردم ایلام در مجلس خواهند بود.

کد مطلب 1593569

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