به گزارش خبرنگار مهر، تمایل بیش از حد جوانان به خرید پوشاک به گونه‌ای است که شاهد رشد روز افزون بوتیک‌ها و فرشگاه‌های عرضه پوشاک در نقاط مختلف کشور هستیم.

افزایش تعداد فروشگاه‌های پوشاک نسبت مستقیمی با میزان تقاضای این اجناس دارد به صورتیکه در شهرها شاهد انبوه مغازه‌های پوشاک و ازدحام جمعیت در مقابل این فروشگاه‌ها و پاساژهای عرضه لباس هستیم.

خریداران لباس و پوشاک که اغلب آنها از قشر جوان و نوجوان هستند تمایل زیادی به خرید مدل‌های روز دارند و همین تمایل باعث شده تا ویترین مغازه‌ها پر باشد از اجناسی که مد روز هستند و بیشترین فروش را دارند.

نکته قابل تامل در این میان، عدم ارائه طرح‌های داخلی برای پاسخگویی به نیازهای این قشر است و همین عامل سبب شده تا ویترین لباس‌فروشی با اجناس خارجی پر شود و حجم قابل توجهی از خرید و فروش‌های این فروشگاه‌ها را اجناس خارجی تشکیل دهد.

توجه بیشتر به سلایق جوانان در طراحی البسه و پوشاک توسط تولیدکنندگان داخلی می‌تواند تقاضای بازار را به این سمت تغییر داده و شاهد فروش بیشتر اجناس داخلی باشیم البته باید این نکته هم مورد توجه قرار بگیرد که در کنار ارائه طرح‌های جوان‌پسند باید به کیفیت اجناس تولیدی و بعد فرهنگی آن نیز توجه کرد.

تولیدکنندگان از طرح‌های جذاب و باکیفیت استفاده کنند



رئیس اتحادیه پوشاک و خرازی شهر بوشهر درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد بسیار بالای بوتیک‌ها و فروشگاه‌های عرضه البسه در سطح شهر بوشهر به خوبی جایگاه این اجناس و میزان تقاضای مردمی برای خرید لباس را بیان می‌کند.

عبدالمجید رجبی یکی از دلایل فروش بالای اجناس خارجی را کیفیت بالا و جذابیت طرح‌های آنها دانست و افزود: شرکت‌های تولیدی ایرانی باید قسمت عمده‌ای از طرح و الگوهای خود را از طریق فروشگاه‌ها و مغازه‌داران مناطق مختلف کشور، دریافت، طراحی و تولید کند.

وی ادامه داد: تعداد فروشگاه‌های عرضه لباس در شهر بوشهر بسیار بالا است به این صورت که 270 مغازه پوشاک فروشی زنانه، 146 مغازه مردانه و 32 مغازه مردانه در محدوده شهر بوشهر وجود دارد.

رئیس اتحادیه پوشاک و خرازی شهر بوشهر اضافه کرد: 202 مغازه خرازی نیز در شهر بوشهر وجود دارد که از این تعداد، حدودا 160 مغازه با مجوز خرازی، پوشاک فروشی دارند که در مجموع 508 مرکز عرضه پوشاک در سطح شهر بوشهر فعالیت دارند.

وی در ادامه بیان داشت: یک شرکت تولیدی ایرانی می‌تواند طی قراردادی با فروشگاه‌های همه استان‌ها، طرح‌های پیشنهادی آنها را دریافت و به اندازه تقاضای آن منطقه، طرح‌های آنان را به بهترین شکل و با کیفیتی بالا و جذاب، روی انواع البسه، چاپ و طراحی کند.

تولیدکنندگان داخلی بیشتر تاثیرپذیر بوده‌اند تا تاثیرگذار



یکی از فروشندگان پوشاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه طراحان داخلی ما در زمینه ارائه طرح و بازاریابی عملکرد خوبی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند آنگونه که باید بازار پوشاک را در اختیار بگیرند.

عبدالله شادمان اضافه کرد: به جرات می‌توان گفت که در زمینه ارائه طرح و ایده‌های صرفا ایرانی برای البسه، بیشتر تاثیرپذیر بوده‌ایم تا تاثیرگذار و این یعنی هنوز هم ما از طرح و ایده‌های بیرونی استفاده می‌کنیم و این موضوع برای ما ایرانیان که همیشه در طول تاریخ از لحاظ فرهنگی تاثیر گذار بوده‌ایم جای بسی نگرانی و تاسف دارد.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای مغازه‌های فروش پوشاک و قبول بحث واردات طرح، ایده و حتی البسه، می‌طلبد که طراحان ما در راستای تحقق شعار "تولید ملی"، دست به کار شوند و حداقل سلایق مصرف کننده گان داخلی را بازاریابی، سپس طراحی و نهایتا در حجم وسیع عرضه کنند.

استقبال وسیع از طرح خلیج فارس روی لباس



این فروشنده با ذکر مثالی ادامه داد: طرح خلیج فارس روی تی شرت با استقبال بسیار خوبی روبه رو شد و این به آن معناست که با یک تیر دو نشانه را هدف گرفته‌ایم، اول اینکه بازاریابی و تولید داخلی را تقویت کرده‌ایم و بعد هم تبلیغ خوبی برای خلیج همیشه فارس صورت گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: طرح جاذبه‌های تاریخی، طبیعی، دیدنی، محبوب و... بر روی لباس‌های تولید داخل می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضاها را تحت پوشش قرار دهد.

شادمان ادامه داد: طرح‌هایی مانند تخت‌جمشید، نقشه استان و کشور، آرم تیم‌های محبوب ایرانی مانند آرم پرسپولیس و استقلال، طرح جاذبه‌های طبیعی مانند کوه دماوند، پل کارون و... از جمله مواردی است که می‌تواند بخش عمده ای از بازار را در اختیار بگیرد.

این فروشنده به بیان دیگر طرح هایی که می تواند بازار را در اختیار بگیرند اشاره کرد و گفت: طرح چهره بازیکنان و بازیگران ایرانی نیز می‌تواند قسمتی از سلایق خریداران را به سوی خود سوق دهد.

وی اضافه کرد: می توان از کلمات زیبا و محبوبی مانند یا حسین (ع)، پرسپولیس، استقلال، ایران، خلیج فارس، تهران، و.. نیز برای طراحی استفاده کرد که می‌تواند در فروش محصولات داخلی تاثیرگذار باشد.

شادمان تاکید کرد: در کنار تاثیر طرح‌های نوآورانه و جذاب، کیفیت چاپ و طراحی نیز اهمیت زیادی دارد که تولیدکنندگان داخلی باید آن را مورد توجه قرار دهند.

ارتباط مستقیم تعداد بالای بوتیک‌ها با لوکس‌گرایی



رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی و خرازی شهرستان کنگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشترین تعداد مغازه‌های کنگان مربوط به پوشاک ( بوتیک) است، اظهار داشت: شهر کنگان به تنهایی دارای 105 مغازه پوشاک مردانه و زنانه است که این آمار تنها مربوط به محدوده شهر کنگان است.

محمد دشتی با اشاره به پردرآمد بودن و راحتی این کار بیان داشت: با توجه به اینکه این کار مشکلات اداری ندارد و همچنین در اکثر اوقات بالا و پایین رفتن قیمت اجناس توسط فروشنگان صورت می گیرد، طبیعی است که بیشترین آمار مربوط به مغازه داران را پوشاک فروشی تشکیل دهد.

وی با بیان اینکه فروش پوشاک بازار خوبی دارد، افزود: از آنجایی که عمده مشتریان پوشاک، جوانان هستند و تعداد زیادی از جوانان به دنبال مدل و مارک و طرح هستند، ایجاد این نوع مغازه‌ها به سرعت رو به افزایش است.

رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی و خرازی شهرستان کنگان تعداد زیاد بوتیک‌ها را به نوعی با لوکس‌گرایی مرتبط دانست و افزود: وقتی در یک جامعه بیشترین حجم مغازه‌ها را پوشاک تشکیل می‌دهد، این برداشت حاصل می‌شود که تعداد بالای این نوع از مغازه‌ها، ارتباط مستقیمی با حجم تقاضا در یک جامعه دارد، حال آنکه این معیار نشانگر عمده نیاز جمعیتی یک منطقه یا یک جامعه است.

وی ادامه داد: چنانچه تعداد کتابفروشی‌های منطقه‌ای بالا باشد، می‌توان این برداشت را کرد که تقاضای فرهنگی آن منطقه و جامعه بالاست. تعداد زیاد این فروشگاه‌ها، به نوعی بیانگر آمار بالای مصرف جامعه ما در این زمینه است.

دشتی در پایان از مسئولان ذی‌ربط و مسئولان فرهنگی، خواستار بررسی و آسیب‌شناسی و نهایتا اتخاذ تدابیری برای فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف و متعادل کردن مصارف این چنینی شد.





رونق تولیدات داخلی نیازمند کاهش حساسیت‌ مسئولان نسبت به طرح‌های داخلی است

یکی دیگر از فروشندگان پوشاک به خبرنگار مهر گفت: مسئولان ناظر باید مقداری از حساسیت و سخت گیری خود در مورد طرح‌های ارائه شده برای چاپ روی لباس بکاهند تا اتفاقی شبیه رواج بازار خوانندگی در ایران و به هم خوردن بازار خوانندگان خارج از کشور رخ دهد.

این فروشنده اظهار اشت: کشور چین با یک بازاریابی دقیق از کشورهای مسلمان، قسمت عمده‌ای از سجاده و جانماز، تسبیح و نرم‌افزارهای قرآنی مسلمانان را تولید و به خود مسلمانان عرضه می‌کند.

وی ادامه داد: همین موضوع به خوبی بیانگر نقش بازاریابی و تولید بر اساس سلیقه خریداران است که ما نیز باید در تولیدات داخلی به خوبی سلیقه مشتریان را مد نظر قرار دهیم و با تولیدات کیفی در داخل بازار را در اختیار خود بگیریم.

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گزارش: مصطفی صفایی