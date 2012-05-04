درویش پور از ایذه و باغملک به مجلس راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ایذه و باغملک در استان خوزستان بین حجت الله درویش پور و سید هادی طباطبایی برگزار شد که در نهایت درویش پور با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده مردم این حوزه انتخابیه انتخاب شد.

نماینده قبلی این حوزه انتخابیه علیرضا دهقانی بود که ترجیح دارد از حوزه انتخابیه تهران نامزد حضور در مجلس شود که نتوانست آرای لازم برای ورود به بهارستان را کسب کند.



‌تعداد کل صندوقهای اخذ رای در حوزه انتخابی ایذه و باغملک 240 صندوق است که تعداد 145 صندوق آن در شهرستان ایذه مستقر بودند البته در این حوزه انتخابیه مناطق صعب العبور و کوهستانی نیز وجود داشت که با استفاده از بالگرد جمع آوری شد.

