600 هزار واحد مسکونی فرسوده در پایتخت

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره روند نوسازی بافتهای فرسوده در شهر تهران گفت: احیای بافت های فرسوده پایتخت در دو بخش پیگیری شد. نخست استفاده از ظرفیتهای مردمی که با ارائه سیاست های تشویقی موفقیت نسبی در این بخش به دست آوردیم که البته کافی نبود. متاسفانه طرح های دو بخش دیگر فعالیتهای شهرداری مانند طرح خانه به خانه، فروش متری مسکن واوراق مشارکت موفقیت آمیز نبود و می توان گفت فعالیت خاصی در این زمینه انجام نشد.

وی ادامه داد: برای نوسازی بافتهای فرسوده تهران برنامه ریزی های جدیدی انجام شده است که امیدواریم نسخه جدید نوسازی بافتهای فرسوده بتواند در روند نوسازی بافتهای فرسوده موثر باشد. برای موفقیت طرح جدید کمیسیون عمران شورا نیز به این مسئله ورود پیدا کرده است و به زودی از این مناطق بازدید می کند.

شکیب با اشاره به آمارهایی که در خصوص نوسازی بافت های فرسوده منتشر می شود گفت: این آمارها شاید در کل کشور و در برخی از شهرها محقق شده باشد اما در شهر تهران با توجه به مستندات موجود چندان واقعی نیست. متاسفانه ما بافتهای فرسوده‌ای داریم که علاوه براین که فرسودگی کالبد فیزیکی شان دچار مشکل است دچار معضلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز شده اند. همچنین احتمال وقوع بلایای طبیعی همچون زلزله ورود هر چه سریعتر مدیریت شهری به نوسازی بافت های فرسوده را گوشزد می کند.

رئیس کمیسوین عمران شورا با بیان این که نوسازی بافت های فرسوده یکی از چالش های اصلی شهر تهران است گفت: اگر ترافیک را نخستین مشکل پایتخت بدانیم مطمئنا بافتهای فرسوده دومین معضل شهر تهران است که متاسفانه مدیریت شهری چندین بار به این موضوع ورود پیدا کرد اما نتوانست توفیقی در این بخش به دست بیاورد.

به گفته شکیب، با برنامه ریزی مناسب و مدیریت صحیح و کارآمد می توان به نوسازی بافت های فرسوده امیدوار بود.