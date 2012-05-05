سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج قطارتفریحی بازار تهران به زودی در مسیر پیش بینی شده مستقر می شود گفت: این قطار تا چند روز آینده با هدف ارائه خدمات مناسب به شهروندان تهرانی به بهره برداری می رسد.
وی افزود: این خط با هدف بازسازی محدوده پیاده راه بازار تهران به همان شکل سنتی و همچنین در نظر گرفتن رفاه شهروندانی که در این محدوده خرید میکنند اما بار سنگین بههمراه دارند یا توانایی جسمی زیادی برای پیادهروی در محدوده بازار تهران ندارند، پیش بینی شده است و قطاری تفریحی است که معمولا در پارکها و نقاط گردشگری به کار گرفته میشود.
معاون شهردار ادامه داد: مسیر قطار تفریحی بازار مناسبسازی شده است و از محدوده ایستگاه مترو 15 خرداد تا سایر مراکز بازار تهران شهروندان را جابهجا میکند.
درگفتگو با مهر عنوان شد:
بهرهبرداری از قطار تفریحی محدوده بازار تهران به زودی
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: قطار تفریحی محدوده بازار تهران طی هفتههای اخیر به بهره برداری میرسد.
سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج قطارتفریحی بازار تهران به زودی در مسیر پیش بینی شده مستقر می شود گفت: این قطار تا چند روز آینده با هدف ارائه خدمات مناسب به شهروندان تهرانی به بهره برداری می رسد.
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