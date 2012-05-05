حلیمه عالی از سیستان به مجلس راه یافت

جلال سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 115 هزارو 428 رای حلیمه عالی با 70 هزارو یک رای به عنوان منتخب دوم مردم حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند برگزیده شد.

وی گفت: احمد علی کیخا نیز 43 هزارو 884 رای کسب کرد.

معاون امنیتی - انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از مردم همیشه در صحنه شهرستان زابل، زهک و هیرمند که در طول بیش از دو ماه گذشته در دو نوبت پای صندوق های رای آمدند، تقدیر کرد.

وی همچنین از همه کاندیدها به ویژه احمد علی کیخا و حلیمه عالی و هوادارانشان که در طول برگزاری انتخابات با رعایت قانون زمینه حضور مردم را فراهم کردند، تشکر کرد.

وی از فرمانداران و سایر دستاندرکاران انتخابات از جمله عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی و نیروی انتظامی و سپاه نیز تقدیر کرد.

269 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند آرای مردم را در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع آوری کردند.

در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در مرحله اول سید باقر حسینی با 64 هزارو 267 رای به عنوان منتخب مردم به مجلس راه یافت و به دلیل وجود مشکل در مدرک تحصیلی نفر دوم، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این منطقه به مرحله دوم کشیده شد.

حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان دو کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.