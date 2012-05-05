سلیمی نماینده مردم تویسرکان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستان تویسرکان کاظم سلیمی با کسب بیشترین آراء به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب شد.

در دور اول، انتخابات در شهرستان تویسرکان به علت نرسیدن آرا داوطلبان نمایندگی به حد نصاب به دور دوم کشیده شد و در دور اول مرتضی فضلعلی و کاظم سلیمی بیشترین میزان آرا در حوزه انتخابیه تویسرکان را به خود اختصاص دادند.

در دور دوم و پس از پایان شمارش 97 شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه تویسرکان، از 40 هزار و 597 رای صحیح کاظم سلیمی با 20 هزار 344 رای به عنوان نماینده مردم این شهرستان انتخاب و سپس مرتضی فضلعلی با 20 هزار و 253 رای از راهیابی به مجلس بازماند.

گفتنی است شهرستان تویسرکان دارای یک کرسی نمایندگی مجلس است.