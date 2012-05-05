کارخانه دومین نماینده مردم شهرستان همدان و فامنین در مجلس نهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستان همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با کسب بیشترین آراء به عنوان دومین نماینده مردم این شهرستان ها انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان همدان و فامنین رقابت بین سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای به دور دوم کشیده شده بود.

بر‌اساس ‌شمارش آرای حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با کسب 62 هزار و 959 رای به عنوان دومین نماینده مردم همدان و فامنین راهی بهارستان ‌شد و پس از آن سیدمحمدکاظم حجازی با کسب 56 هزار و 981 رای از راهیابی به مجلس بازماند.

گفتنی است شهرستانهای همدان و فامنین دارای دو کرسی نمایندگی مجلس است که در دور نخست امیر خجسته به عنوان نفر اول از این حوزه به مجلس رفت و انتخاب فرد دوم بین سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای به دور دوم کشیده شد.