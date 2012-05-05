  1. استانها
  2. همدان
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۷:۱۱

کارخانه دومین نماینده مردم شهرستان همدان و فامنین در مجلس نهم شد

کارخانه دومین نماینده مردم شهرستان همدان و فامنین در مجلس نهم شد

همدان - خبرگزاری مهر: ابراهیم کارخانه به عنوان دومین نماینده مردم شهرستان های همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حوزه انتخابی شهرستان همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با کسب بیشترین آراء به عنوان دومین نماینده مردم این شهرستان ها انتخاب شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان همدان و فامنین رقابت بین سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای به دور دوم کشیده شده بود.

بر‌اساس ‌شمارش آرای حوزه انتخابیه همدان و فامنین ابراهیم کارخانه با کسب 62 هزار و 959 رای به عنوان دومین نماینده مردم همدان و فامنین راهی بهارستان ‌شد و پس از آن سیدمحمدکاظم حجازی با کسب 56 هزار و 981 رای از راهیابی به مجلس بازماند.

گفتنی است شهرستانهای همدان و فامنین دارای دو کرسی نمایندگی مجلس است که در دور نخست امیر خجسته به عنوان نفر اول از این حوزه به مجلس رفت و انتخاب فرد دوم بین سیدکاظم حجازی و ابراهیم کارخانه ای به دور دوم کشیده شد.

کد مطلب 1593586

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها