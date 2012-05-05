احد رضایی مدیر انتشارات ویژه نشر که نمایندگی 11 ناشر خارجی را در ایران دارد و این روزها در بخش بین‌الملل بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران به ارائه این کتاب‌ها می‌پردازد به خبرنگار مهر گفت: شرکت انتشارات ویژه نشر امسال برای بیستمین سال متوالی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارد که امسال با عرضه 25 هزار عنوان کتاب که بیشتر آنها به زبانهای عربی و انگلیسی است، سعی داشته‌ایم حضوری متفاوت را تجربه کنیم.

وی ادامه داد: غرفه‌های ما در بیش از 700 متر مربع از فضای سالن‌های یارانه‌ای، فروش مستقیم و عربی نمایشگاه حضور دارد. کتاب‌های ما در حوزه مهندسی، پزشکی، هنر و معماری و بیشتر علوم انسانی است. از بین کتاب‌هایمان 5 هزار عنوان در بخش یارانه‌ای، 4 هزار عنوان در بخش عربی و بقیه در بخش غیریارانه‌ای عرضه شده است.

مدیر ویژه نشر با اشاره به اینکه سعی شده تازه‌های نشر جهان به نمایشگاه تهران آورده شود، توضیح داد: تعداد 265 عنوان چاپ 2012 ، تعداد 3200 عنوان از کتابها چاپ 2011 و 7000 عنوان چاپ 2010 و بقیه چاپ 2009 و 2008 هستند. مجموعه کتابهای عرضه شده متعلق به ناشران معتبر جهان همچون Routledge،Taylor & Francis،CRC Psychology press ،Continuum، Brill ، Rotovision ، Facet و .... است.

رضایی افزود: بیشترین موضوع در میان کتابهای عرضه شده به ترتیب عبارتند از تعلیم و تربیت، فلسفه، اقتصاد، علوم سیاسی و ادیان همچنین در موضوع ادیان کتابهای معتبری در موضوع اسلام و خاورمیانه را شامل می‌شود.

وی درباره شاخص‌ترین آثاری که امسال توسط این 11 ناشر ارائه شده است، بیان کرد: مجموعه 37 جلدی «Iran» که توسط انتشارات Routledge چاپ شده امسال نیز بار دیگر در این نمایشگاه عرضه می شود، این مجموعه به 4 زیر مجموعه تقسیم شده که عبارتند از «تاریخ ایران» در 10 جلد، «زبان و ادبیات ایران» در 10 جلد، «فلسفه و ادیان ایران» در 4 جلد، «علوم اجتماعی و سیاست ایران» در 13 مجلد. همچنین کتابهای دیگری که مجموعه‌های نفیسی هستند در میان کتاب‌های عرضه شده در نمایشگاه وجود دارد.

رضایی اضافه کرد: از جمله معتبرترین کتابهای عرضه شده کتاب Encyclopedia of Islamica است که توسط بنیاد دایر‌ه‌المعارف در ایران چاپ شده است. تا کنون 3 جلد از این کتاب از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده و شماره های بعدی آن در شرف ترجمه و چاپ است که در سالهای آینده عرضه خواهد شد. . این کتاب توسط انتشارات Brill ترجمه و در جهان منتشر شده است.

به گفته وی، مجموعه دیگری که عرضه شده به نام تاریخ و فلسفه در یک دوره 34 جلدی است. کتاب دیگری که برای مدیران کتابخانه‌های ایران مفید و داشتن آن برای هر کتابخانه‌ای ضرورت دارد: Encyclopedia of Library and information sciences است. دوره چهار جلدی فلسفه ادیان که برای دومین سال به نمایشگاه می‌آید هم همچنان جزو آثار شاخص است.

رضایی درباره یک شاهنامه نفیس که در غرفه‌اش عرضه شده است گفت: Shanama of shahtahmasb یک اثر نفیس است که توسط انتشارات yale در آمریکا به چاپ رسیده اثری نفیس است و با ارز دولتی به قیمت 114 هزار تومان قابل خریداری است.

وی در پایان گفت: دو کتاب با نام‌های «نقشه‌های عمومی ایران» و «نقشه‌های ویژه ایران» نیز از آثار انتشارات brill عرضه شده است که به دلیل ارائه نقشه‌های شاخص از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کتاب «نقشه‌های ویژه ایران» اسناد و مدارک مهمی درباره خلیج فارس به ثبت رسیده است که این نقشه‌ها از مراکز اسنادی معتبر جهان گردآوری شده است.