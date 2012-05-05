به گزارش خبرنگار مهر، امسال هم به روال سالهای قبل محلی برای مخابره اخبار و گزارشهای مربوط به نمایشگاه توسط خبرنگاران تدارک دیده شده است. وضعیت خدماترسانی در این قسمت از نمایشگاه را از چند خبرنگار جویا شدم.
نفیسه اسماعیلی، خبرنگار حوزه کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس در این باره میگوید: تا دو روز پیش (پنجشنبه) برای استفاده از اینترنت باید user و password وارد میکردی، اما از بعدازظهر پنجشنبه این مسئله با برقراری اینترنت نامحدود مرتفع شد.
وی تعداد کامپیوترهای مستقر در ستاد خبری و دیگر تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت خبری از جمله تلفن و دستگاههای فکس و پرینتر و را هم کافی توصیف میکند، اما مشکل اصلی را عدم دسترسی به رئیس نمایشگاه کتاب میداند و میگوید: همه ما (خبرنگاران) از همدیگر میپرسیم «توانستی (مصاحبه) اختصاصی بگیری؟!» که البته تا دیروز جواب همه منفی بوده است!
خبرنگار گروه فرهنگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) هم که مایل نبود نامش در گزارش بیاید، درباره خدمات ستاد خبری به خبرنگاران میگوید: روز اول و دوم کمی مشکل اینترنت داشتیم که الان بهتر شده است. تجهیزات مورد نیاز دیگر هم به اندازه کافی هست.
او البته از نبود مکانی - هرچند کوچک - که بشود از آن به عنوان نمازخانه استفاده کرد و همچنین از یکی دو بار تاخیری که در دادن ناهار به خبرنگاران صورت گرفت و البته از فراهم نشدن زمینه انجام مصاحبه با رئیس نمایشگاه، گلایهمند است.
آزاده شمس، خبرنگار ادبیات و نشر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم میگوید: به نظرم روابط عمومی نمایشگاه کتاب میتوانست امکانات بهتری را برای خبرنگاران فراهم کند؛ امکاناتی که اکنون برای خبرنگاران فراهم شده، جوابگوی حجمِ زیاد کار آنها و گستردگی موضوعات و مسائل نمایشگاه کتاب تهران نیست.
خبرنگار خبرگزاری شبستان که او هم تمایلی به درج نامش در این گزارش نداشت، به مشکلاتی که در روزهای نخست در مورد اینترنت وجود داشته، معترض است و میگوید: قطع مکرر اینترنت در دو روز اول فعالیت ما را مختل کرده بود؛ یک بار پیش آمد که گزارشم که 12 پاراگراف بود، پرید!
او تعداد کامپیوترها و صندلیهای مستقر در ستاد خبری را هم ناکافی میداند و میگوید: به طور میانگین در هر زمان حداقل 30 خبرنگار در اینجا به صورت ثابت حضور دارند که طبیعتاً 8 دستگاه صندلی برایشان کافی نیست.
این خبرنگار همچنین از اینکه به گفته او «برخی مسئولان مرتبط با امور رفاهی خبرنگاران در press center به آنها اجازه نمیدهند، تنقلاتی را که با خود به نمایشگاه میآورند، استفاده کنند» گلایهمند است.
نظر شما