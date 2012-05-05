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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۱۸

هفت کرسی سبز استان مرکزی در مجلس پرشد/ 20 هزار رای برای عباس صلاحی

هفت کرسی سبز استان مرکزی در مجلس پرشد/ 20 هزار رای برای عباس صلاحی

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: عباس صلاحی با کسب 20 هزار و 171 رای در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منتخب مردم حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان شد.

ابوالقاسم نصرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عباس صلاحی با 20 هزار و 171 هزار رای راهی بهارستان شد افزود: حجت الاسلام  کاظم سپاسی آشتیانی 15 هزار و 424 رای کسب کرد.

وی درصد حضور مردم در انتخابات دور دوم در این حوزه انتخابیه را بیش از 60 درصد عنوان کرد و گفت: با انتخاب عباس صلاحی، هفت کرسی نمایندگی استان مرکزی در بهارستان کامل شد.

حوزه های انتخابیه استان مرکزی شامل، اراک کمیجان و خنداب، ساوه و زرندیه، خمین، شازند، محلات و دلیجان، تفرش آشتیان و فراهان است که به جزاراک کمیجان و خنداب که دارای دو نماینده در مجلس است مابقی یک نماینده دارند.
 
محمدحسن آصفری و عباس رجایی در حوزه انتخابیه اراک کمیجان و خنداب، ابراهیم رضایی خمین، قاسم عزیزی شازند، حجت الاسلام علیرضا سلیمی محلات و دلیجان و شهلا میر گلوبیات ازساوه و زرندیه و عباس صلاحی از حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان نمایندگان استان مرکزی در بهارستان هستند.

کد مطلب 1593601

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